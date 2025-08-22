freundlich15°
Bundesliga live: Bayern München – Leipzig in Ticker und TV

epa12317500 Munich ?s Konrad Laimer (L), Luis Diaz (C) and Harry Kane celebrate after scoring during the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, Germany, 22 A ...
Harry Kane machte noch das 6:0.Bild: keystone

Dominante Bayern zerlegen Leipzig in Einzelteile

22.08.2025, 19:2023.08.2025, 09:41
Bayern München startet optimal in die Meisterschaft. Der deutsche Meister lässt RB Leipzig im Heimspiel keine Chance und gewinnt 6:0.

Das Duell in München war bereits zur Pause entschieden. Der Franzose Michael Olise traf innert 15 Minuten doppelt, dazwischen hatte Sommer-Zugang Luis Diaz das 2:0 erzielt. Die Gäste aus Leipzig wurden dabei richtiggehend überrannt und hätten sogar noch höher zurückliegen können.

Auch die zweite Halbzeit war eine einseitige Angelegenheit. Harry Kane, der Torschützenkönig der letzten Saison, erhöhte mit einem Hattrick auf 6:0. Der vermeintliche Ehrentreffer der Leipziger wurde indes aberkannt, weil Castello Lukeba davor einen Freistoss inkorrekt ausgeführt hatte.

Ansonsten hatte der Rekordmeister defensiv alles im Griff. Allerdings kam auch arg wenig von den Leipzigern, die der neue Trainer Ole Werner nach dem Absturz auf Platz 7 in der letzten Saison wieder ins internationale Geschäft führen soll. (rbu/nih/sda)

23 Kommentare
