Bundesliga: Bayern kantert Hertha nieder, Lewandowski knackt 300er-Marke



Bild: keystone

Bayern kantert Hertha nieder – Lewandowski knackt 300er-Marke mit Hattrick

Bayern München und Leverkusen kommen in der 3. Bundesliga-Runde zu souveränen Siegen und führen die Tabelle an. Die Münchner siegen daheim gegen Hertha Berlin dank drei Toren von Robert Lewandowski 5:0, Leverkusen gewinnt in Augsburg 4:1.

Bayern – Hertha 5:0

Lewandowski erreichte eine weitere Traummarke. Als erst zweiter Spieler nach Gerd Müller kam der Pole auf über 300 Tore für Bayern München. Gegen Hertha Berlin traf er zweimal mit dem Kopf und einmal nach herrlicher Vorarbeit des zuletzt heftig kritisierten Leroy Sané.

Für die nunmehr 301 Treffer benötigte Lewandowski nur 333 Spiele. Die weiteren Torschützen gegen das als einziges Team noch punktelose Hertha Berlin waren Thomas Müller und der erst 18-jährige Jamal Musiala.

Bayern München - Hertha Berlin 5:0 (2:0)

25'000 Zuschauer.

Tore: 6. Müller 1:0. 35. Lewandowski 2:0. 49. Musiala 3:0. 70. Lewandowski 4:0. 84. Lewandowski 5:0.

Augsburg – Leverkusen 1:4

Die Mannschaft von Gerardo Seoane gewinnt in der 3. Runde in Augsburg mit 4:1.

Seoane ist der Start in die Bundesliga mit sieben Punkten aus den ersten drei Runden gelungen. Vor allem die letzten beiden Auftritte sind vielversprechend. Auf das 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach vor einer Woche folgte ein weiterer Sieg mit vier Treffern. In der Startviertelstunde brachten zwei Eigentore die Leverkusener auf Kurs, der 1:2 Anschlusstreffer von Augsburg war nicht weniger kurios.

In der Schlussviertelstunde brillierte der eingewechselte 18-jährige Florian Wirtz, der das 3:1 vorbereitete und das 4:1 selber erzielte.

Augsburg - Leverkusen 1:4 (1:2)

10'582 Zuschauer.

Tore: 3. Iago (Eigentor) 0:1. 14. Niederlechner (Eigentor) 0:2. 30. Niederlechner 1:2. 75. Schick 1:3. 81. Wirtz 1:4. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (Augsburg).

Stuttgart – Freiburg 2:3

Punktgleich mit Leverkusen und Bayern München ist der SC Freiburg, der in seiner Vereinsgeschichte nach drei Runden noch nie so gut dastand. Beim 3:2 in Stuttgart sorgte der junge Südkoreaner Woo-Yeong Jeong in den ersten neun Minuten für die 2:0-Führung der Gäste. Erst nach dem 3:0 durch Höler wachte Stuttgart auf. Mavropanos und Al Ghaddioui trafen noch in der ersten Halbzeit, im zweiten Durchgang fielen jedoch keine Tore mehr.

Stuttgart - Freiburg 2:3 (2:3)

25'000 Zuschauer. -

Tore: 3. Jeong 0:1. 9. Jeong 0:2. 28. Höler 0:3. 45. Mavropanos 1:3. 45. Al Ghaddioui 2:3. - Bemerkungen: Freiburg ohne Burkart (verletzt).

Mainz – Greuther Fürth 3:0

Auch Mainz ist mit zwei Siegen stark in die neue Saison gestartet. Silvan Widmer lieferte zum 3:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Greuther Fürth den Assist zum 2:0.

Mainz - Greuther Fürth 3:0 (2:0)

11'500 Zuschauer.

Tore: 15. Lucoqui 1:0. 19. Szalai 2:0. 92. Stöger 3:0.

Bemerkungen: Mainz mit Widmer, ohne Fernandes (nicht im Aufgebot).

Köln – Bochum 2:1

Zum zweiten Saisonsieg kam auch der 1. FC Köln. Im Duell gegen den Aufsteiger aus Bochum fielen die Tore erst spät: Louis Schaub, der letzte Saison an Luzern ausgeliehen war, traf nach 82 Minuten zur Führung, Tim Lemperle traf in der Nachspielzeit zum 2:0. Der Anschlusstreffer von Bochums Zoller war bloss noch Resultatkosmetik.

Köln - Bochum 2:1 (0:0)

25'000 Zuschauer.

Tore: 82. Schaub 1:0. 91. Lemperle 2:0. 94. Zoller 2:1.

Bemerkungen: Bochum ohne Decarli (verletzt).

Bielefeld – Frankfurt 1:1

Weiterhin harzig verläuft der Einstand von Oliver Glasner bei der Eintracht Frankfurt. An seinem 47. Geburtstag musste sich der österreichische Coach mit einem 1:1 in Bielefeld begnügen. Mit Patrick Wimmer war es ein Landsmann von Glasner, der in der 86. Minute den Ausgleich für die Bielefelder erzielte. Der von Austria Wien übernommene Wimmer traf nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung, die gleichzeitig sein Bundesliga-Debüt bedeutete.

Die Eintracht Frankfurt mit dem gegen Bielefeld über 90 Minuten eingesetzten Djibril Sow und dem vor dem Abgang stehenden Steven Zuber hat in der Bundesliga erst zwei Punkte geholt und ist im Cup am Drittligisten Waldhof Mannheim gescheitert.

Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1)

13'750 Zuschauer.

Tore: 22. Hauge 0:1. 86. Wimmer 1:1.

Bemerkungen: Bielefeld mit Brunner. Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Zuber (nicht im Aufgebot/vor Transfer).

(zap/sda)

