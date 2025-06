FCB-Fan beim Bahnhof Wankdorf schwer verletzt – Cupfeier in Basel abgesagt

Der FC Basel und der FC Biel bestritten am Sonntagnachmittag im Berner Wankdorf den 100. Cupfinal. Der FC Basel gewann mit 4:1. Für den FC Basel ist es der 14. Cupsieg und somit das siebte Double in der Klubhistorie. Zuletzt gewannen die Basler im Jahr 2019 den Cup.

Die Bahnstrecke zwischen Bern und Olten war wegen des Unfalls am Sonntagabend unterbrochen, wie die SBB mitteilten. Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA, man stehe am Unfallort im Einsatz. Nähere Angaben konnte eine Sprecherin zunächst nicht machen.

Es sei am Bahnhof Wankdorf zu einem Personen-Unfall gekommen und ein FCB-Fan schwer verletzt worden, teilte der Verein mit . In solchen Momenten stehe die Gesundheit über allem, weshalb sich der Club entschieden habe, die Feier auf dem Barfüsserplatz abzusagen.

Wie Luis Enrique PSG verwandelt hat

Paris Saint-Germain hat sich vom reinen Starensemble zu einer solidarischen Künstlertruppe gewandelt. Der französische Meister ist vor dem Champions-League-Final gegen Inter Mailand am Samstag gerüstet für den grossen Titel.

Noch nie ist Paris Saint-Germain dem Traum vom Champions-League-Titel so nahe gekommen wie in diesem Jahr. Zwar stand der französische Meister 2020 ein erstes Mal im Endspiel, präsentierte sich bei der Niederlage gegen Bayern München aber längst nicht so gefestigt und stilsicher wie in der laufenden Saison.