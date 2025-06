1 / 18 So feiert der FC Basel den Cupsieg 2024/25 Den Final im Berner Wankdorf gewann der FC Basel gegen den FC Biel 4:1 und krönte sich damit zum Cupsieger 2024/25. quelle: keystone / anthony anex

Mit den Cuptrikots der Muttenzerkurve – so feiert der FC Basel das Double

Zum 14. Mal in der Vereinsgeschichte ist der FC Basel Cupsieger, zum sechsten Mal darf er sich über das Double freuen. Obwohl das Resultat im Cupfinal gegen den FC Biel am Ende klar ausfiel, tat sich der Favorit lange schwer. Nach einer Stunde gelang den drittklassigen Bielern gar der Ausgleich. Doch in der Folge setzte sich der grosse FCB vom kleinen FCB ab und siegte noch 4:1.

Mit dem Cupfinal holten die Basler nach der Meisterschaft auch noch den zweiten Titel und feierten dies selbstverständlich ausgelassen. Als Captain durfte Xherdan Shaqiri, der schon die kleine Trophäe für den besten Spieler des Finals entgegennehmen konnte, die Trophäe als erster in die Höhe stemmen.

Und auch nach der Siegerehrung liess der 33-Jährige diesen kaum noch los. Gemeinsam mit Goalie Marwin Hitz präsentierte Shaqiri den Fans das Objekt der Begierde und stellte dieses als symbolischen Dank für die Unterstützung vor den mitgereisten Anhang.

Die Fans hatten schon vor dem Spiel wie auch die Bieler mit einer tollen Choreo begeistert. Ausserdem trugen sie speziell für den Cupfinal angefertigte Trikots in Rotblau mit der Aufschrift «Zämme simmer 12» auf dem Rücken. Diese verteilte die Muttenzerkurve nach der Partie auch an die Spieler, welche die Trikots im Old-School-Look sofort überstreiften.

Die FCB-Profis feiern in den Cupfinaltrikots mit den Fans. Video: streamable

Selbstverständlich haben Team und Fans nach der Feier im Stadion noch nicht genug. Kevin Carlos und Benie Traoré tanzten in der Kabine mit dem Pokal, im Anschluss schnappte sich aber natürlich wieder Xherdan Shaqiri den «Kübel».

Nun geht es zurück nach Basel, wo das Team mit den Fans auf dem Barfüsserplatz das Double feiern wollen. In den letzten Wochen versammelten sich dort bereits zweimal Tausende Fans, um den Meistertitel zu feiern. Nach acht Jahren ohne Meisterschaft und sechs Jahren ohne Cupsieg dürfte die Feierlaune aber noch immer nicht verflogen sein. Shaqiri und Co. werden um ca. 19.30 Uhr in der Basler Innenstadt erwartet. (nih)