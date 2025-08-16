Die Entscheidung: Luis Diaz trifft zur 2:0-Führung. Bild: keystone

Erstes Spiel, erster Titel – Bayern gewinnt den Supercup gegen Stuttgart

Bayern München kommt zum ersten Titel in dieser Saison. Der deutsche Meister gewinnt das Duell gegen den Pokalsieger VfB Stuttgart mit 2:1. Harry Kane und Luiz Diaz entschieden mit ihren Toren den neu nach Franz Beckenbauer benannten deutschen Supercup.

Die Stuttgarter hatten nach dem frühen 0:1 von Harry Kane (18.) die eine oder andere Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterten aber unter anderem am starken Bayern-Goalie Manuel Neuer. In der 77. Minute sorgte Luiz Diaz in seinem ersten Pflichtspiel für die Münchner per Kopf für die Siegsicherung. Der Anschlusstreffer der Stuttgarter durch Jamie Leweling fiel erst in der vorletzten Minute und damit zu spät.

Bei den Stuttgartern stand der ehemalige Luzerner Verteidiger Luca Jaquez über die gesamte Spielzeit auf dem Feld. Der beim FC St.Gallen gross gewordene Leonidas Stergiou fehlte den Schwaben verletzt. (ram/sda)