Eine umkämpfte Partie mit dem besseren Ende für die Gäste vom Rheinknie: Luganos Bottani im Duell mit FCB-Captain Stocker. Bild: keystone

Aufatmen am Rheinknie: Der FCB gewinnt in Lugano ohne zu brillieren

Lugano – Basel 0:2

Der FC Basel schlägt Lugano ohne zu glänzen 2:0 und feiert den ersten Sieg unter Interimstrainer Guillermo Abascal.

Tschalow haut den Ball zur Basler Führung unter die Latte. Video: SRF

Das spielerische Glanzlicht setzten die Basler in der 9. Minute. Liam Millar, der flinke Kanadier, stellte seine Dribbelstärke ein weiteres Mal unter Beweis, als er mit viel Tempo auf der linken Seite in den Strafraum der Luganesi eindrang, sich mehreren Gegenspielern entgegenstellte und als er hängen blieb den Ball zurücklegen konnte auf Fjodor Tschalow. Und der russische Stürmer, der in der Vorwoche gegen St. Gallen (2:2) seine ersten zwei Tore im Trikot des FCB erzielt hatte, traf mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte.

Die drei Punkte nimmt er mit ans Rheinknie, aber wirklich zufrieden kann er mit der Leistung seiner Mannschaft nicht sein: FCB-Interimstrainer Guillermo Abascal. Bild: keystone

Lugano kam dem Ausgleich zweimal nahe. In der 34. Minute zischte ein Freistoss von Sandi Lovric nur knapp übers Tor, und nach der Pause lenkte Basel-Goalie Heinz Lindner einen Schuss des eingewechselten Mattia Bottani mit den Fingerspitzen um den weiten Pfosten. Ansonsten konnte die Mannschaft von Mattia Croci-Torti, welche die letzten beiden Partien gewonnen hatte, die Basler nicht ins Schwitzen bringen. Als Lugano in der Schlussphase mehr Risiko nimmt, kombinierten sich die beiden eingewechselten FCB-Offensivkräfte Darian Males und Sebastiano Esposito zum entscheidenden zweiten Treffer.

Males entscheidet die Partie in der Nachspielzeit. Video: SRF

Dank des ersten Sieges unter Interimstrainer Guillermo Abascal schliesst der FCB in der Tabelle zu YB auf. Lugano erleidet derweil einen Rückschlag im Kampf um einen Platz im Europacup und liegt nun fünf Punkte hinter Basel auf Rang 4.

Das Telegramm:

Lugano - Basel 0:2 (0:1)

3500 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 9. Tschalow (Millar) 0:1. 93. Males (Esposito) 0:2.

Lugano: Saipi; Rüegg (71. Amoura), Hajrizi (71. Maric), Daprelà, Valenzuela (46. Ziegler); Custodio (46. Bottani), Lovric, Sabbatini; Lavanchy, Celar, Haile-Selassie (79. Mahmoud).

Basel: Lindner; Lopez, Djiga, Burger, Katterbach; Xhaka (83. Esposito); Ndoye (46. Szalai), Kasami, Stocker (58. Males), Millar; Tschalow (66. Palacios).

Bemerkungen: Lugano ohne Guidotti (verletzt). Basel ohne Frei (gesperrt), Pelmard, (krank), Essiam, Petretta, Padula, Hajdari (alle verletzt). Verwarnungen: 12. Hajrizi (Foul). 16. Lovric (Foul). 33. Stocker (Unsportlichkeit). 40. Lopez (Foul). 53. Tschalow (Foul). 72. Daprelà (Foul). 76. Xhaka (Foul).

(bal/sda)