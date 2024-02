Wie kann Servette den Abgang von Stürmer Chris Bedia kompensieren? Bild: fxp-fr-sda-rtp

Ein Duell auf Augenhöhe – Servette strahlt für die Conference League Zuversicht aus

Servette empfängt am Donnerstagabend (21.00 Uhr) im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Conference League das bulgarische Team Ludogorez Rasgrad. Es scheint ein Duell auf Augenhöhe zu sein.

In der Saison 2001/02 überwinterte Servette letztmals im Europacup. Damals stiessen die Genfer im UEFA-Cup in die Achtelfinals vor, in denen sie Valencia mit dem Gesamtskore von 2:5 unterlagen. Nun wollen sie in der Conference League in die Runde der besten 16 vorstossen.

René Weiler ist zuversichtlich für das Duell mit Ludogorez. Bild: keystone

Servette startete das Europacup-Abenteuer in der Qualifikation für die Champions League und bestritt danach die Gruppenphase der Europa League. Nach dem 3. Rang in der Gruppe G hinter Slavia Prag und der AS Roma geht es nun im dritthöchsten europäischen Wettbewerb weiter.

Serienmeister und Gast in der Champions League

Ludogorez ist in der heimischen Liga äusserst erfolgreich, wurde seit der Premiere 2012 stets Meister. Aktuell liegt das Team aus Nordostbulgarien auf dem 2. Tabellen-Platz. Europäisch erreichte Rasgrad zweimal die Gruppenphase der Champions League – 2014/15 und 2016/17.

Dabei trat es viermal gegen den FC Basel an, die Bilanz ist mit je einem Sieg und einer Niederlage sowie zwei Unentschieden ausgeglichen. Zuletzt traf Ludogorez in der Saison 2018/19 in der Gruppenphase der Europa League auf ein Schweizer Team – gegen den FC Zürich setzte es für die Bulgaren in Zürich ein 0:1 ab und zuhause ein 1:1.

Brasilianische Offensivkunst

«Es ist eine Mannschaft, die wir schlagen können», gibt sich Servettes Trainer René Weiler zuversichtlich. «Allerdings denken sie das Gleiche.» Die Genfer verloren am Sonntag mit dem 1:2 in Yverdon erstmals in der Meisterschaft seit dem 24. September. Damit endete für sie nach 15 Partien die längste Serie ohne Niederlage in der Super League.

Kwadwo Duah – ein Altbekannter in der Super League ist mit Ludogorez nach Genf gereist. Bild: keystone

Die Grenats mussten Mitte Januar Chris Bedia zum Bundesligisten Union Berlin ziehen lassen, der ivorische Stürmer führt die Torschützenliste der Super League mit zehn Treffern nach wie vor an. Ob sich das auch in der Conference League kompensieren lässt? Im Heimspiel am Donnerstag soll die Basis zum Weiterkommen gelegt werden. Jedoch warnt Weiler: «Sie sind offensiv sehr stark mit ihren vielen Brasilianern.» Die Genfer werden sich also hüten, den Bulgaren ins Messer zu laufen. (sda)