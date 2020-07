Sport

Fussball

Serie A: Milan dreht Partie gegen Parma und holt Napoli ein



Bild: keystone

Milan dreht Partie gegen Parma in vier Minuten und holt Napoli ein

Milan – Parma 3:1

Nach dem 2:2 im direkten Duell hat die AC Milan fünf Runden vor Saisonende zur SSC Napoli aufgeschlossen: Die Mailänder trotzen gegen Parma einem Rückstand zur Halbzeit und gewinnen 3:1. Jasmin Kurtic bringt die Gäste kurz vor der Pause in Führung, rund 10 Minuten nach Wiederbeginn schlägt Milan aber zurück: Kessie und Alessio Romagnoli machen innert vier Minuten aus dem 0:1 ein 2:1. Hakan Calhanoglu trifft schliesslich noch zum siegsichernden 3:1.

AC Milan - Parma 3:1 (0:1)

Tore: 44. Kurtic 0:1. 55. Kessié 1:1. 59. Romagnoli 2:1. 77. Calhanoglu 3:1.

Bild: keystone

Bologna – Napoli 1:1

Napoli gibt beim FC Bologna eine frühe Führung aus der Hand und muss sich mit einem 1:1 begnügen. Manolas trifft nach einem Eckball in der 7. Minute per Kopf. Für die Gastgeber wird in der 67. Minute erst der vermeintliche Ausgleich aberkannt, nach 80 Minuten fällt er aber doch noch: Ein Barrow-Flachschuss kostet Napoli zwei wichtige Punkte im Kampf um die Europa League.

Bild: keystone

Bologna - Napoli 1:1 (0:1)

Tore: 7. Manolas 0:1. 80. Barrow 1:1. (pre/sda)

Die Tabelle:

