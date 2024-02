Nico Elvedi erzielt gegen die Bayern seinen zweiten Saisontreffer. Bild: www.imago-images.de

Elvedi trifft in München – die Bayern siegen trotzdem und bleiben an Leverkusen dran

Bayer Leverkusen geht in der Bundesliga als Leader ins Gipfeltreffen mit Bayern München vom kommenden Wochenende. Tottenham Hotspur lässt in der Premier League gegen Everton Federn.

Bundesliga

Bayern – Gladbach 3:1

Bayern München bleibt im Titelrennen der Bundesliga an Spitzenreiter Bayer Leverkusen dran – muss dafür aber viel arbeiten. Der deutsche Rekordmeister gewinnt gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach mit 3:1 und dreht dabei die Partie. Denn Nico Elvedi bringt die «Fohlen» in der 35. Minute nach einem fatalen Fehlpass von Manuel Neuer auf Thomas Müller mit 1:0 in Front.

Die Bayern reagieren aber im Stile eines Champions: Aleksandar Pavlovic, Harry Kane und Matthijs de Ligt treffen für die Münchner und sorgen so für einen doch noch souveränen Sieg. Das 3:1 ist zudem der 500. Pflichtspielsieg für Bayern-Star Thomas Müller – ein neuer Vereinsrekord.

Bayern München - Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:1)

75'000 Zuschauer.

Tore: 35. Elvedi 0:1. 45. Pavlovic 1:1. 70. Kane 2:1. 86. de Ligt 3:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (nicht im Aufgebot).

Darmstadt – Leverkusen 0:2

Bayer Leverkusen gewinnt in Darmstadt mit 2:0 und bleibt damit vor dem Direktduell gegen die Bayern vom kommenden Wochenende zwei Punkte vor dem Serienmeister. Der nigerianische Rechtsaussen Nathan Tella avanciert mit einem Doppelpack zum Matchwinner. In der 33. Minute bringt er das Team von Trainer Gerardo Seoane per Kopf in Führung, ehe er kurz nach der Pause den Doppelpack schnürt und somit den Sieg fixiert.

Darmstadt 98 - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)

17'810 Zuschauer.

Tore: 33. Tella 0:1. 52. Tella 0:2.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka (bis 89.).

Granit Xhaka zeigt in Darmstadt erneut eine bärenstarke Leistung. Bild: www.imago-images.de

Freiburg – Stuttgart 1:3

Der VfB Stuttgart bleibt im Kampf um die Champions-League-Plätze voll im Rennen. Die Schwaben siegen beim SC Freiburg dank eines Blitzstarts mit 3:1. Deniz Undav und Chris Führich stellen in den ersten sieben Minuten die Weichen schnell auf VfB-Sieg. In der 18. Minute sieht Freiburgs Merlin Röhl die Rote Karte. Lukas Kübler kann in der langen Nachspielzeit der ersten Halbzeit – Gegenstände waren aufs Feld geflogen – zwar noch verkürzen, Maximilian Mittelstädt macht in der 74. Minute aber für Stuttgart den Deckel drauf.

Eine wichtigere Rolle nimmt bei den Schwaben nach dem langen verletzungsbedingten Ausfall von Dan-Axel Zagadou (Kreuzbandriss) ab sofort Leonidas Stergiou ein. Der ehemalige St. Galler rückte für Zagadou in die Verteidigung, stand zum ersten Mal in der Startelf und spielte auf der rechten Seite durch.

SC Freiburg - VfB Stuttgart 1:3 (1:2)

34'700 Zuschauer.

Tore: 3. Undav 0:1. 7. Führich 0:2. 45. Kübler 1:2. 74. Mittelstädt 1:3.

Bemerkungen: 18. Rote Karte gegen Röhl (Freiburg/grobes Foul). Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot). VfB Stuttgart mit Stergiou.

Stuttgart-Shootingstar Deniz Undav trifft auch gegen Freiburg. Bild: www.imago-images.de

Bochum – Augsburg 1:1

Der VfL Bochum hat trotz eines traumhaften Fallrückziehers von Moritz Broschinski einen grossen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst. Das Team von Trainer Thomas Letsch muss sich gegen den FC Augsburg mit Kevin Mbabu und Ruben Vargas mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben, bleibt aber im siebten Spiel in Serie im Ruhrstadion ungeschlagen. Beinahe hätte es gar zum Sieg gereicht: Ermedin Demirovic sichert Augsburg mit einem Penalty-Treffer in der Nachspielzeit aber einen späten Punktgewinn.

Bochum - Augsburg 1:1 (1:0)

24'500 Zuschauer.

Tore: 33. Broschinski 1:0. 91. Demirovic (Penalty) 1:1.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot). Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 81.).

Ruben Vargas kann gegen Bochum keine Akzente setzen. Bild: www.imago-images.de

Mainz – Bremen 0:1

Werder Bremen hat dank eines frühen Treffers von Marvin Ducksch der Fastnachtsstimmung beim FSV Mainz 05 einen herben Dämpfer verpasst. Die Norddeutschen schlugen die Rheinhessen mit 1:0, nachdem Ducksch bereits in der 2. Minuten einen dicken Patzer der Mainzer Abwehr bestraft hatte. Die verzweifelte Schlussoffensive der 05er mit Silvan Widmer wird nicht mehr belohnt. Damit bleiben die Mainz am Tabellenende, während Werder weiter nach oben klettert.

Mainz 05 - Werder Bremen 0:1 (0:1)

31'800 Zuschauer.

Tor: 2. Ducksch 0:1.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer und Fernandes (ab 84.).

Silvan Widmer kann die Mainz-Niederlage auch nicht verhindern. Bild: www.imago-images.de

Premier League

Newcastle – Luton 4:4

Torspektakel zwischen Fabian Schärs Newcastle United und Aufsteiger Luton Town: Im St. James' Park geht es schon in der ersten in Halbzeit hin und her. Zuerst bringt Matty Longstaff die Gastgeber früh in Führung. Danach gelingt Luton durch Gabriel Osho der Ausgleich, ehe erneut Longstaff mit seinem zweiten Treffer die «Magpies» wieder in Front bringt. Kurz vor der Pause nutzt Ross Barkley einen Patzer von Torhüter Martin Dubravka zum abermaligen Ausgleich aus.

Nach der Pause überrollt der Aufsteiger seinen Gegner förmlich. Erst bringt Carlton Morris die Gäste per Elfmeter überraschend in Führung, kurze Zeit später erhöht Elijah Adebayo sogar auf 4:2 für Luton. Doch die Führung hält nicht lange. Aussenverteidiger Kieran Trippier verkürzt auf 3:4, in der 73. Minute trifft der eingewechselte Harvey Barnes dann zum 4:4-Endstand.

Newcastle United - Luton Town 4:4 (2:2)

Tore: 7. Longstaff 1:0. 21. Osho 1:1. 23. Longstaff 2:1. 41. Barkley 2:2. 59. Morris (Penalty) 2:3. 62. Adebayo 2:4. 67. Trippier 3:4. 73. Barnes 4:4.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Everton – Tottenham 2:2

Tottenham Hotspur hat im Rennen um die Champions-League-Ränge wichtige Punkte liegen lassen. Die «Spurs» kommen trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 beim abstiegsbedrohten FC Everton. Der Brasilianer Richarlison schiesst Tottenham gegen seinen Ex-Klub mit einem Doppelpack bis zur Pause zweimal in Führung. In der Schlussphase nimmt der Druck der «Toffees» aber zu und Jarrad Branthwaite sorgt tief in der Nachspielzeit für den Ausgleich. Everton rückt mit dem Punktgewinn auf Rang 17 vor.

Richarlison verzichtet aus Respekt vor seinem Ex-Klub auf den Torjubel. Bild: keystone

Weiteres Telegramm:

Burnley - Fulham 2:2 (0:2)

Tore: 18. Palhinha 0:1. 21. Rodrigo Muniz 0:2. 71. Fofana 1:2. 91. Fofana 2:2.

Bemerkungen: Burnley mit Amdouni (bis 63.).

Serie A

LaLiga

Ligue 1

