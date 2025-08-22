wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Granit Xhaka erzählt, wie es zum Wechsel nach Sunderland kam

Sunderland v West Ham United - Premier League Granit Xhaka of Sunderland pointing during the Premier League match between Sunderland and West Ham United at Stadium of Light on August 16, 2025 in Sunde ...
Zum Debüt gleich Captain und ein Sieg: Granit Xhaka hätte in Sunderland kaum besser starten können.Bild: www.imago-images.de

«Glaubte, jemand treibt Schabernack»: Granit Xhaka erzählt, wie es zum Wechsel kam

Granit Xhaka wechselte in diesem Sommer von Leverkusen nach Sunderland, wo er direkt zum Captain ernannt wurde. Nach dem 3:0-Sieg zum Auftakt sprach er darüber, wie es zum Transfer kam und weshalb der auch für die Zeit nach seiner Profi-Karriere Sinn macht.
22.08.2025, 10:3322.08.2025, 11:24
Mehr «Sport»

Vom Vizemeister der Bundesliga zum Premier-League-Aufsteiger zu wechseln, ist kein gewöhnlicher Transfer. Doch Nati-Captain Granit Xhaka ist diesen Weg gegangen – nun sprach er darüber, wie es dazu kam.

«Der erste Kontakt erfolgte einen Tag vor der Abreise ins Trainingslager mit Leverkusen nach Rio de Janeiro», erzählt Xhaka im Interview mit Blick. Spätabends habe ihn eine Schweizer Nummer angerufen. «Hallo, hier spricht Kyril. Ich bin der Besitzer von Sunderland», stellte sich die Person am anderen Ende der Leitung vor. «Ich glaubte, da treibe jemand Schabernack mit mir», berichtet Xhaka. Während des kurzen Telefonats habe er Kyril Louis-Dreyfus die Nummer seines Agenten José Noguera gegeben. «Zehn Minuten später meldete sich José per Facetime zusammen mit dem Sportchef und Kyril. Dann begriff ich: Es wird ernst.»

«Nach dem Telefonat spürte ich: Das musst du machen, Granit!»

Xhaka war sich zunächst aber unsicher, ob Sunderland das Richtige für ihn sei. Zuvor war er auch schon mit der AC Milan und dem Saudi-Klub SC Neom in Verbindung gebracht worden. «Ich war ehrlich zu Kyril und sagte ihm, dass ich mir eine sofortige Rückkehr in die Premier League eigentlich nicht vorstellen könne», so Xhaka. Louis-Dreyfus und Sunderland-Sportchef Kristjaan Speakman konnten ihn jedoch zu einem Umdenken bewegen. «Nach dem Telefonat spürte ich: Das musst du machen, Granit!»

Schweizer Klubbesitzer (27) lockte Xhaka zu Sunderland – das ist Kyril Louis-Dreyfus

Ende Juli unterschrieb Xhaka dann bei Sunderland einen Dreijahresvertrag und wurde offiziell vorgestellt. 15 Millionen Euro überwiesen die Black Cats dem Vernehmen nach nach Leverkusen. Dass er den Bundesligisten, mit dem er Meister und Pokalsieger wurde, um jeden Preis verlassen wollte, stimme aber nicht, stellte der 32-Jährige klar. Auch Trainer Erik ten Hag sei nicht der Grund für seinen Weggang gewesen. «Mich ärgert, dass Erik als Problem dargestellt worden ist. Das war er nie!» Er habe stets einen sehr guten Austausch mit dem 55-jährigen Niederländer gehabt, Xhaka wäre gar zum Captain befördert worden.

«Gänsehaut pur, einfach der absolute Wahnsinn!»

Das ist er nun auch in Sunderland unter Trainer Régis Le Bris, den er wegen seiner ruhigen und sachlichen Art als «Monsieur à la Arsène Wenger» lobt. In seinem ersten Spiel in der Premier League, seit er Arsenal 2023 nach sieben Jahren verlassen hat, führte er sein Team direkt zu einem 3:0-Erfolg über West Ham. «Dass wir sie als Team so dominieren, hat wohl sehr viele Beobachter verblüfft», glaubt Xhaka. Der Mittelfeldspieler zeigte sich nach seinem Sunderland-Debüt besonders von der Atmosphäre im Stadium of Light beeindruckt. «Das war atmosphärisch etwas vom Besten, das ich je erlebt habe. Gänsehaut pur, einfach der absolute Wahnsinn», schwärmt Xhaka.

Beim ersten Premier-League-Spiel nach acht Jahren in Sunderland herrschte eine besondere Stimmung.Video: YouTube/Sunderland AFC

In der Stadt in Nordengland zähle nur das Geschehen auf dem Rasen. «Hier in Sunderland leben, atmen und leiden sie für den Sport. Diese Leidenschaft ist echt, sie sind mit Haut und Haaren dabei.» Für den Nati-Captain war dies «ein Top-3-Moment meiner Karriere».

Xhaka zieht in eines der besten Reiseziele weltweit – sagt ein Experte

Der Wechsel bedeutet für Xhaka auch eine sportliche Veränderung. Schon in den ersten Gesprächen habe sich abgezeichnet, «dass ich mit dem Ball am Fuss weniger involviert sein werde als damals in Leverkusen, als ich an fast jedem Spielzug beteiligt war». Vielmehr gehe es nun auch darum, ohne Ball Einfluss zu nehmen, und im Ballbesitz auch einmal zu bremsen. «Denn etwas ist klar: Begeht man in der Premier League einen Fehler zu viel, dann klingelt es.» Deshalb soll Xhaka «das Team führen, Rückhalt geben, eine Linie vorleben auf dem Rasen und Löcher zu stopfen, die ganz junge Spieler womöglich nicht realisieren».

«Ich will irgendwann meinen Trainerweg machen. Deshalb ist es wichtig, auch mal Momente des Leidens zu erleben.»

Die Erfahrung, erstmals in seiner Karriere bei einem Abstiegskandidaten zu spielen, könne ihm auch für die Zeit nach seinem Profitum helfen, glaubt Xhaka: «Ich will irgendwann meinen Trainerweg machen. Deshalb ist es wichtig, auch mal Momente des Leidens, der Solidarisierung zu erleben.» Und leiden werde Sunderland trotz des gelungenen Auftakts in den kommenden Monaten noch zur Genüge müssen. «Das ist eine andere Seite des Fussballs, die aber auch dazugehört, und die mich prägen wird.» (nih)

Granit im Wunderland
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Rekordspieler der Schweizer Nati
1 / 28
Die Rekordspieler der Schweizer Nati

1905 trug die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel aus. Diese Akteure liefen 75 Mal oder öfter für die Schweiz auf. [Stand: 10. Juni 2025]
quelle: keystone / laurent gillieron
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So soll die 8-Milliarden-Smartcity in Griechenland aussehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistkommentiert
1
Bayern an nächstem Chelsea-Star dran +++ Milan holt Leverkusen-Stürmer
2
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
3
Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron +++ ZSC verlängert mit Riedi und Sigrist
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
Meistgeteilt
1
Selenskyj gibt Trump recht – und deutet mehr Gegenangriffe an
2
Kalifornier stimmen im November über neue Wahlkreise ab ++ Trump spricht vor Nationalgarde
3
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
4
Israel meldet Raketenangriff auf Warenkorridor +++ Zahlreiche Tote bei Angriffen in Gaza
5
Golubic spielt zwei Matches hintereinander und scheidet aus +++ Vingegaard sagt Rad-WM ab
«Es muss diskutiert werden vor dem Fest» – so teilt Schwingerboss Strebel den 1. Gang ein
Stefan Strebel teilt am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis die Paarungen im 1. Gang ein. Der abtretende Eidgenössische Technische Leiter über Favoriten, Revanchen – und was ihn mit Zlatan Ibrahimovic verbindet.
Stefan Strebel, in gut einer Woche blicken alle nach Mollis. Beim ESAF obliegt Ihnen die Einteilung des ersten Gangs. Zaubern Sie wieder überraschende Paarungen aus dem Hut?
Stefan Strebel: Ich mache keine Paarung, nur weil es sie schon seit sechs Jahren nicht mehr gegeben hat. So habe ich noch nie funktioniert, das finde ich langweilig. Es ist kein Geheimnis, dass ich ein Befürworter von Revanchen bin, und die wird es auch dieses Jahr geben. Ich gab schon Sprüche von mir wie: «Der Gang ist noch nicht fertig für mich» – wenn etwa keiner von beiden Schwingern ein Risiko eingegangen ist, sie gestellt haben. Oder wenn gewisse Gänge sehr schnell zu Ende gegangen sind, etwa Staudenmann gegen Wicki. Dann mache ich halt diese Paarung wieder. Gerade beim Eidgenössischen, an dem sie etwas zeigen müssen. Denn keiner der Königskandidaten will mit Minus 1,25 Punkten starten. Darum liebe ich den ersten Gang.
Zur Story