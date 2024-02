Trotz Richarlison-Doppelpack – Tottenham lässt bei Everton Punkte liegen

Tottenham Hotspur hat im Rennen um die Champions-League-Ränge wichtige Punkte liegen lassen. Die «Spurs» kommen trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 beim abstiegsbedrohten FC Everton. Der Brasilianer Richarlison schiesst Tottenham gegen seinen Ex-Klub mit einem Doppelpack bis zur Pause zweimal in Führung. In der Schlussphase nimmt der Druck der «Toffees» aber zu und Jarrad Branthwaite sorgt tief in der Nachspielzeit für den Ausgleich. Everton rückt mit dem Punktgewinn auf Rang 17 vor.

So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert

Lewis Hamilton über Ferrari-Wechsel: «Eine der schwersten Entscheidungen»

Es ist die Rennsport-Meldung des Jahres: Mercedes-Superstar Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari. Einfach machte er sich die Entscheidung derweil nicht.

Ab 2025 wird Mercedes-Pilot Lewis Hamilton in der Formel 1 für Ferrari am Steuer sitzen. Das bestätigten beide Rennställe am Donnerstagabend. Auch der Brite meldete sich zu Wort: «Ich hatte elf fantastische Jahre mit diesem Team und ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Die Entscheidung, Mercedes zu verlassen, war eine der schwersten, die ich je treffen musste», hiesst es in einer Mercedes-Mitteilung.