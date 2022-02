Noch ist Kylian Mbappé bei PSG – gegen Real Madrid will er seine Torquote aufbessern. Bild: keystone

PSG gegen Real – ein Duell als Auftakt zum grossen Transfer-Säbelrasseln

Mit Paris Saint-Germain gegen Real Madrid kommt es zum Auftakt der Champions-League-Achtelfinals gleich zu einem Knüller. Vor dem Duell steht vor allem einer im Fokus – PSG-Superstar Kylian Mbappé, der nächste Saison für Real Madrid stürmen könnte.

PSG gegen Real Madrid – dieses Duell hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Champions-League-Klassiker entwickelt. Sechsmal trafen die beiden Hochkaräter des europäischen Fussballs seit 2015 aufeinander, zum zweiten Mal kommt es nun in den Achtelfinals zu einem K.o.-Runden Duell. Vor vier Jahren setzten sich die Königlichen auf dem Weg zum dritten Titel in Serie im Achtelfinal dank drei Cristiano-Ronaldo-Toren durch. Nun sinnt PSG auf Revanche.

Doch längst geht es um mehr, als nur um das sportliche Abschneiden. Das nicht-endende Tauziehen um Superstar Kylian Mbappé hat dem Duell eine zusätzliche Brisanz verliehen. Der 23-jährige Franzose soll in Paris schon länger nicht mehr glücklich sein und wäre deshalb im letzten Sommer nur zu gerne nach Madrid gewechselt. Doch PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi schob dem 200-Millionen-Euro-Transfer höchstpersönlich den Riegel vor.

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: In diesem Sommer läuft Mbappés PSG-Vertrag aus und alles deutet darauf hin, dass der französische Weltmeister von 2018 ablösefrei zu Real wechseln wird. Nach den beiden Champions-League-Duellen (Rückspiel am 9. März) soll der Transfer auch offiziell vermeldet werden. «Ich habe noch keine Entscheidung getroffen», sagte Mbappé allerdings Anfang Februar bei «Amazon Prime» zur Thematik. «Ich konzentriere mich weiterhin darauf, gegen Real Madrid zu gewinnen.»

Bei den Königlichen ist man sich jedoch sicher: Mbappé wird Cristiano Ronaldo beerben – seit dessen Abgang 2018 fehlt dem «Weissen Ballett» ein Superstar mit ähnlicher Strahlkraft. Doch wo soll das neue Aushängeschild überhaupt spielen? Auf den möglichen Mbappé-Positionen auf dem linken Flügel und im Sturmzentrum ist Real mit Vinicius Jr. und Karim Benzema schon bestens besetzt.

Mbappé, die Mischung aus Benzema und Vinicius: Goals90 = Tore pro 90 Minuten; Ast90 = Assists pro 90 Minuten; xG90 = Erwartete Tore pro 90 Minuten; xA90 = Erwartete Assists pro 90 Minuten; Succ_Drib/90 = Erfolgreiche Dribblings pro 90 Minuten; Sot/90 = Torschüsse pro 90 Minuten. grafik: watson.ch

Vor allem Mbappés guter Kumpel Benzema, der zuletzt an einer Oberschenkelverletzung laborierte, sich für das PSG-Spiel aber wieder gemeldet hat, befindet sich derzeit in der Form seines Lebens. 30 Treffer erzielte er im Kalenderjahr 2021, womit er Mbappé (24) deutliche überflügelte. Und auch in der aktuellen Saison hat der 34-jährige Routinier mit 24 Treffern in 28 Partien wieder klar die Nase vorn.

Neben Benzema blüht auch Vinicius Jr., der derzeit ebenfalls die bessere Torquote als Mbappé ausweist, immer mehr auf. Der Brasilianer hat spätestens in der laufenden Saison bewiesen, dass er durchaus eine feste Grösse auf dem linken Flügel sein kann.

Erwartete und effektive Tore pro 90 Minuten aller Stürmer der Top-5-Ligen Europas (mit mindestens einem Treffer). grafik: watson.ch

Dass neben Mbappé auch Erling Haaland in Madrid im Gespräch ist, macht die Situation für Benzema nicht einfacher. Das französische Magazin «Onze» meldete zu Beginn der Woche, der Real-Topskorer habe bei Präsident Floretino Perez um einen Termin gebeten, um zu fragen, wie es um seine Zukunft steht. Denn neben Mbappé steht bei den Königlichen auch Erling Haaland ganz oben auf der Wunschliste. Doch auch PSG mischt im Tauziehen um den 20-jährigen Norweger mit. Dieser soll im Falle eines Abgangs im Sommer Mbappé beerben.

Das Gespräch zwischen Benzema und Perez soll im März stattfinden. Seine Position als wichtigstes Puzzle-Teil im Real-Sturm will der Knipser aber definitiv nicht kampflos abgeben. Kein Wunder, gibt er sich vor dem Duell mit PSG top motiviert: «Ich werde sehr, sehr stark zurückkommen», kündigte er auf Instagram an. Dass die kommenden Wochen für vieles wegweisend sein können, weiss auch Mbappé: «Die Spiele gegen Real Madrid werden viele Dinge verändern.» Mehr sollte der Franzose aber nicht sagen. Aktuell meidet er die Mikrofone wie der Teufel das Weihwasser.

Stattdessen äusserte sich PSG-Captain Marquinhos zum möglichen Wechsel: «Wir versuchen zu erreichen, dass sich Kylian so wohl wie möglich auf dem Platz fühlt.» Aktuell sei das der Fall. «Das nutzen wir jetzt maximal aus, damit er für uns entscheidend sein kann.»

Mit PSG die Champions League gewinnen und dann zu Real Madrid wechseln – für Mbappé scheint das derzeit das Traumszenario zu sein. Doch Kumpel Benzema und die Königlichen wollen da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Allzu leicht werden sie es dem Noch-PSG-Stürmer sicher nicht machen.