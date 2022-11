Kommentiert seit 2008 die Spiele der Nati: Sascha Ruefer

Nati-Kommentator Sascha Ruefer vor dem WM-Auftakt: «Die Mannschaft ist eine Wundertüte»

Wer die WM-Spiele der Schweizer Nati am Fernsehen verfolgt, hört auch die Stimme von Sascha Ruefer. Der 50-Jährige spricht über seine Arbeit, Anfeindungen und die Kraft seiner Worte rund um das Spiel Schweiz-Serbien.

Etienne Wuillemin, Doha / ch media

Einschalten oder nicht? Es ist die grosse Frage dieser Tage. Heute um 11:00 Uhr absolviert die Schweiz gegen Kamerun ihr erstes WM-Spiel. Wer sich dafür entscheidet, wird auch ihn hören: Sascha Ruefer. Seit Herbst 2008 kommentiert er die Spiele der Nati.

Die EM 2008 war Sascha Ruefers erstes Turnier als Kommentator der Nati. bild: imago-Images

In den 14 Jahren hat er sich zu einem der bekanntesten SRF-Gesichter entwickelt. Dass viele andere SRF verlassen haben, er dem Sender aber stets treu geblieben ist, mag dazu beigetragen haben. Klar ist aber auch: Ruefer hat es geschafft, dass fast jeder im Land eine Meinung über ihn hat. Was er am TV sagt, wird oft gar Gegenstand einer Debatte. Der Boulevard lässt keine Gelegenheit aus, Nati-Spieler oder Trainer Murat Yakin zu befragen, was sie von diesem oder jenem Satz Ruefers halten.

Es ist anfangs November, als wir Ruefer in Luzern treffen. 50 Jahre alt ist er mittlerweile. Noch dauert es einige Tage bis er zur WM nach Katar fliegt. Die WM ist sein zwölftes grosses Turnier, das er für SRF begleitet. Er tut das mit dem gleichen Elan wie immer. Auf die Frage, ob er sich je überlegt hat, die Nati einer anderen Stimme zu übergeben, sagt er:

«Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich einmal müde werde vom Schweizer Nationalteam. Es ist nie langweilig. Immer anders. Die Nati ist wie ein Welt-Hit, den man immer wieder hört.»

Darum gilt: «Ob ich die Nati auch in zehn Jahren noch kommentiere, entscheiden einzig und allein meine Chefs.»

2014: «Entweder ein Coaching – oder wir trennen uns»

Dass sich Ruefer als Nati-Kommentator exponiert, ist ihm bewusst. Dass seine Bekanntheit nicht nur schöne Seiten nach sich zieht, ebenfalls. Deshalb beklagt er sich nicht über negative Rückmeldungen oder Anfeindungen, denen er ausgesetzt ist. Aber er stellt fest: «Social Media hat zu einer Verrohung der Werte geführt. Die Tendenz ist klar: Die Leute sind unanständiger und respektloser geworden, vor allem im virtuellen Raum.»

Er selbst hat sich deshalb komplett von Plattformen wie Instagram zurückgezogen. Er sagt:

«All die Propheten, die mir erzählen wollen, dass man heutzutage ohne Social Media nicht mehr existieren kann auf diesem Planeten, irren. Ich bin der Beweis, dass es hervorragend funktioniert ohne.»

Ruefers Schlüsselerlebnis war die WM 2014 in Brasilien. «Da habe ich komplett die Orientierung verloren.» Zwischen den Reisen quer durchs Land sucht er Orientierung im Publikum, stellt sich die Frage, wie er ankommt. «Ich machte den Fehler, zu viele Kommentare zu lesen. Wenn 15 Leute schrieben, der Ruefer sei die grösste Pfeife, dann begriff ich das als allgemeine Meinung.»

Bei der WM 2014 musste Ruefer das Schweizer-Ausscheiden gegen Argentinien mit erleben. Bild: imago sportfotodienst

Nach dem Turnier verordnen ihm seine Chefs ein Coaching. Zunächst wehrt er sich dagegen. «Doch, du musst!», lautet der Befehl. Es ist die Bedingung, dass Ruefer bei SRF weitermachen kann.

«Im Nachhinein bin ich extrem dankbar für diese Erfahrung. Wenn mir heute einer schreibt, ich sei ein Vollpfosten, dann weiss ich: Ich bin der Blitzableiter für einen frustrierten Zeitgenossen. Punkt.»

Ruefer vermisst die Reisen zwischen den Spielen

Die WM in Katar ist speziell, es ist kein neues Thema. Alle Spiele in einer Stadt, für die TV-Kommentatoren bedeutet dies, dass im Gegensatz zu früheren Turnieren die Flüge zwischen den Spielen wegfallen. Ein Segen? Nicht nur. Ruefer sagt: «Die Reisen haben geholfen, mit einem Spiel abzuschliessen. In diesen Stunden hatte ich auch mal Ruhe, konnte neue Energie sammeln. Am neuen Ort wusste ich: Jetzt zählt es wieder, voller Fokus.»

In Katar fällt das Reisen weg. Dafür ist die Kadenz höher. Allein in den zehn Tagen zwischen gestern Mittwoch und dem Freitag 2. Dezember kommentiert Ruefer acht Spiele.

«Nach Schlusspfiff lasse ich eine Partie noch 15 bis 20 Minuten auf mich wirken. Danach muss ich sie hinter mir lassen.»

Im Al-Janoub Stadium trifft die Nati heute auf Kamerun. Bild: www.imago-images.de

Zwischen dem Ende der Partie Deutschland – Japan am Mittwoch und dem Anpfiff von Schweiz-Kamerun liegen nicht einmal 19 Stunden. Als die überraschende Niederlage der Deutschen Tatsache ist, verlässt Ruefer alsbald das Stadion, fährt ins Hotel, isst etwas – und geht früh schlafen. Am nächsten Morgen macht er sich fünf Stunden vor dem Anpfiff von Schweiz – Kamerun auf den Weg zum Stadion.

Ein Schiedsrichter und Trainer als Einflüsterer

Auch die Vorbereitungszeit vor der WM war kürzer als sonst, weil das Turnier mitten in der Saison stattfindet. Darum hat sich Ruefer seit dem 1. November komplett dem Fussball verschrieben. «Von da an habe ich keine anderen Beiträge mehr gelesen. Nicht über Schwingen, nicht über Skifahren – es gab einfach nur noch Fussball. Und erstmals seit der Schulzeit musste ich mir wieder einen persönlichen Stundenplan auferlegen.» Da stand dann zum Beispiel: 8-11 Uhr Kamerun, 11-12 Uhr Land und Leute. 13-16 Uhr Serbien. Und so weiter.

Im Vergleich zu früher hat sich auch die Arbeit während der Spiele verändert.

«Mit den modernen Medien ist das Publikum jederzeit bestens informiert. Zudem werden zu jedem Spiel Unmengen an Daten erfasst. Zwei Augen reichen heute schlicht nicht mehr aus, um das Spiel und alle Zusatzinformationen im Blick zu haben.»

Ruefer arbeitet seit Jahren mit seinem Assistenten Renato Schatz, der das Spiel beobachtet und ihm Inputs liefert. Dazu hat er für jedes Spiel einen Schiedsrichter und einen Taktik-Experten an Board, die das Spiel schauen, und ihm Eindrücke via Textnachrichten schicken. Diese ploppen auf einem kleinen Ipad auf, das Ruefer auf der Kommentatoren-Tribüne dabei hat.

Der schwierige Abschied von zu Hause

Knapp fünf Wochen verbringt Ruefer, 50-jährig mittlerweile, in Katar. Der Abschied von zu Hause fiel ihm bei aller Freude für den Job nicht ganz leicht. Das liegt vor allem an Sohn Matti, der bald neun wird, und seiner Partnerin Eliane.

Privat hat Ruefer eine schwierige Zeit hinter sich. Die Trennung von seiner langjährigen Partnerin und Mutter von Matti beschäftigt ihn immer noch.

«Das alles hat Narben hinterlassen.»

Aber, sagt Ruefer, er sei nicht der erste und nicht der letzte gewesen, dem das passiert sei. «Es ist wie bei allem im Leben: Ich nehme das eine oder andere raus, das mich vielleicht sogar ein bisschen stärker macht. Die Beziehung zu meinem Sohn ist intensiver geworden. Und ich habe gelernt, gewissen Dingen gegenüber ein bisschen gelassener zu werden.»

Schweiz gegen Serbien – eskaliert es wieder?

Neunzig Minuten haben Foto und Gespräch schon gedauert. Die Nachspielzeit ist für ein Thema reserviert, an dem man nicht vorbeikommt: Schweiz – Serbien. Der Doppeladler an der WM 2018.

«Das war ein prägender Moment für mich. Weil ich etwas ins Rollen gebracht habe, das eine Zeit lang plötzlich nicht mehr zu kontrollieren war.»

Mit den Worten «dumm und dämlich» taxierte Ruefer damals den Doppeladler-Jubel von Xhaka. «Ich würde das Wort nicht mehr verwenden», sagt Ruefer heute, «und ich würde die Zuschauenden viel früher auf die Provokationen der Serben im Stadion aufmerksam machen, das hätte die Geste in einen anderen Kontext gesetzt. Aber ich bleibe dabei: es war eine politische Geste, die es nicht hätte geben dürfen.»

Granit Xhaka sorgte mit dem Doppeladler-Jubel für viel Furore. Bild: imago sportfotodienst

Im Rückblick sagt Ruefer:

«Ich war mir im Moment der Livesituation nicht bewusst, was für eine Kraft mein Wort hat. Was es auslösen würde – nämlich Diskussionen landauf, landab.»

Wobei auch ein verhaltener Live-Kommentar die Diskussionen kaum verhindert hätte.

Die Befürchtungen, dass es auch jetzt, vier Jahre später, zu einem politisch aufgeladenen Duell kommen wird, teilt Ruefer aber nicht. «Es wird kein Schweiz – Serbien 2.0 geben. Die Atmosphäre wird aufgeladen sein. Es wird Provokationen geben. Aber man ist vorbereitet, man hat ausreichend darüber geredet. Und Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri sind älter und reifer geworden.»

Und was traut Ruefer den Schweizern zu an dieser WM?