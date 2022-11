«Wenn es stimmt, dass jedes Spiel ein Finale ist, vor allem in einem so kurzen Wettbewerb, dann ist es für Deutschland jetzt noch ein bisschen mehr.»



«Ein noch krasserer Fehltritt als 2018, als Deutschland gegen Mexiko scheiterte und erstmals in der Gruppenphase ausschied. Das Gespenst eines solchen verfrühten Ausschlusses ist also wieder sehr real, mehr noch als im Falle Argentiniens.»