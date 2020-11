Sport

Fussball

Corona-Angst und AFC Champions League: Fussballer reisen im Schutzanzug



Bild: www.imago-images.de

Chinesische Teams reisen im Schutzanzug ans Champions-League-Turnier

Normalerweise ist eine Champions-League-Teilnahme der Traum eines jeden Fussballers. Doch im Jahr 2020 ist eben nichts normal. Nach langem Unterbruch wird die AFC Champions League, das asiatische Pendant zur UEFA Champions League, nun fortgesetzt. Und zwar mit einem Turnier in Katar, wo sich die teilnehmenden Teams in einer Bubble aufhalten sollen.

Doch Katar ist, was die Fallzahlen angeht, kein Musterbeispiel. Zwar sind die Corona-Infektionen einigermassen stabil. Doch mit mehr als 200 neuen Fällen pro Tag steht das Emirat schlechter da als die meisten anderen Länder in Asien.

Bild: imago images/Xinhua

Dass die katarische Bubble nicht perfekt funktioniert, hat der erste Teil des Turniers – die Gruppenphase der Westregion – gezeigt. Titelverteidiger al-Hilal (Saudi-Arabien) und al-Wahda (Abu Dhabi) wurden nach mehreren positiven Coronatests in der eigenen Mannschaft vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Verständlich also, dass gewisse Mannschaften skeptisch sind, wenn es um die diesjährige Champions-League-Teilnahme geht. «Was von den Spielern und Staff-Mitgliedern in Katar verlangt wird, ist immens. Es besteht die Gefahr, dass die mentale und physische Gesundheit beeinträchtigt wird», sagt Beau Busch, Co-Geschäftsführer der australischen Spielervereinigung. Nicht nur, dass die australischen Spieler seit März nicht mehr gespielt haben, bei einer Qualifikation für die K.o.-Phase müssten die Spieler auch Weihnachten in Isolation verbringen und würden den Saisonstart in der heimischen A-League (geplant am 27. Dezember) verpassen.

Im Schutzanzug ans Champions-League-Turnier

Um die eigenen Spieler vor möglichen Corona-Infektionen in Katar zu schützen, gehen besonders chinesische Klubs extrem weit. Auf Bildern und Videos sind Fussballer zu sehen, die bei der Einreise in den Wüstenstaat nicht nur Masken trugen, sondern auch Schutzbrillen und -anzüge.

🇨🇳 Shanghai SIPG have landed in Doha!



Can you spot the players? 🧐 pic.twitter.com/PbHRTfV3Pj — #ACL2020 (@TheAFCCL) November 15, 2020

Während die Akteure von Shanghai SIPG noch in herkömmlichen Schutzanzügen ankamen, präsentierte Beijing Gouan bereits massgefertigte, mit eigenem Logo versehene Schutzkleidung. Umgezogen hat man sich übrigens erst im Flugzeug, wie ein Video des Klubs aus der chinesischen Hauptstadt zeigt.

Auch sonst hat das Coronavirus Auswirkungen auf die Champions League, müssen doch einige Teams auf ihre Stars verzichten. Der chinesische Fussballverband etwa hat den eigenen Teams empfohlen, auf Spieler zu verzichten, die in der Länderspielpause für ihre Nationalmannschaften im Einsatz standen. Aus Angst, sie würden das Coronavirus in die Teams einschleppen.

So verzichtet Shanghai SIPG beispielsweise freiwillig auf die Dienste des Österreichers Marko Arnautovic. Und bei Beijing Gouan steht Liga-Topskorer Cédric Bakambu nach seinen Einsätzen für den Kongo ebenfalls nicht im Aufgebot. Noch extremer ist der Fall des Johor Darul Ta'zim FC aus Malaysia. Die malaysischen Behörden verweigerten dem Team die Ausreise und somit die Teilnahme am Turnier in Katar. Malaysia hat wegen der Coronavirus-Pandemie seit März seine Grenzen geschlossen.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Schöner fliegen mit dem Holländer – Arjen Robben fliegt durch die Strafräume dieser Welt Betrinken und Beklagen mit Quentin Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter