Lange durfte dieser kleine Fan der Kidderminster Harriers vom grossen Coup im Cup träumen. Bild: keystone

Milan wendet Derby dank Giroud-Doublette +++ Gladbach kommt nicht vom Fleck

Bundesliga

Bayern München – Leipzig 3:2

1:0 Bayern: Thomas Müller (12.). Video: streamja

1:1 Leipzig: André Silva (27.). Video: streamja

10'000 Zuschauer. - Tore: 12. Müller 1:0. 27. André Silva 1:1. 44. Lewandowski 2:1. 53. Nkunku 2:2. 58. Eigentor Gvardiol 3:2.

Bielefeld – Gladbach 1:1

Borussia Mönchengladbach wartet weiter auf den Befreiungsschlag. Die kriselnde Mannschaft von Adi Hütter kam in Bielefeld nur zu einem 1:1. Mit dem einen Punkt müssen die Gladbacher angesichts des Spielverlaufs zufrieden sein. Es hätte beim formstarken Arminia Bielefeld auch schlimmer kommen können. Das 1:1 sieben Minuten vor der Pause durch Alassane Pléa hatte sich nicht angekündigt.

1:1 Gladbach: Alassane Pléa (38.). Video: streamja

Erst nach der Pause wurden die Gäste mit dem Schweizer Trio Breel Embolo, Nico Elvedi und Yann Sommer stärker. Torchancen zu einem zweiten Treffer hatten beide Teams. Sommer verhinderte mit zwei starken Paraden den möglichen Siegtreffer der Bielefelder, die zum sechsten Mal in Serie ungeschlagen blieben. Beim 0:1 in der 19. Minute durch einen schönen Schuss von Janni Serra war der Schweizer Keeper machtlos.

1:0 Bielefeld: Janni Serra (19.). Video: streamja

Sommer bestritt als erster ausländischer Spieler 250 Bundesliga-Partien für Mönchengladbach. Zudem ist der 33-Jährige erst der dritte ausländische Goalie, der diese Marke in der Bundesliga erreicht – nach dem Schweden Ronnie Hellström (266 Spiele) und dem Schweizer Diego Benaglio (259).

10'000 Zuschauer. - Tore: 19. Serra 1:0. 38. Pléa 1:1. - Bemerkungen: Bielefeld mit Brunner, ohne Fernandes (Ersatz). Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo (bis 82.).

Augsburg – Union Berlin 2:0

Urs Fischer kassierte mit Union die erste Niederlage seit Mitte Dezember. Für einmal wurden die Berliner mit kämpferischen Mittel klein gehalten und unterlagen in Augsburg dem Team mit den Schweizern Ruben Vargas und Andi Zeqiri mit 0:2. Den 4. Platz konnte Fischers Mannschaft trotz der Niederlage verteidigen, weil auch das unmittelbar dahinterliegende Freiburg verlor.

2:0 Augsburg: André Hahn (59.). Video: streamja

7600 Zuschauer. - Tore: 16. Gregoritsch 1:0. 59. Hahn 2:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 80.), ohne Zeqiri (ab 74.).

Köln – Freiburg 1:0

Die Breisgauer unterlagen im Duell zweier Überraschungsteams dem 1. FC Köln mit 0:1. Den einzigen Treffer erzielte Anthony Modeste, der mit seinen nunmehr 14 Saisontoren massgeblich dazu beiträgt, dass die Kölner um die Europacup-Plätze mitmischen.

1:0 Köln: Anthony Modeste (23.). Video: streamja

10'000 Zuschauer. - Tor: 23. Modeste 1:0. - Bemerkungen: Freiburg ohne Burkart (verletzt).

Mainz – Hoffenheim 2:0

6800 Zuschauer. - Tore: 79. Lee Jae-Sung 1:0. 83. Niakhaté (Handspenalty) 2:0. - Bemerkungen: Mainz mit Widmer.

1:0 Mainz: Lee Jae-Sung (79.). Video: streamja

Stuttgart – Frankfurt 2:3

Tore: 7. Ndicka 0:1. 42. Anton 1:1. 47. Hrustic 1:2. 70. Kalajdzic 2:2. 77. Hrustic 2:3. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow (bis 73.).

1:2 Eintracht: Ajdin Hrustic (47.). Video: streamja

2:3 Eintracht: Ajdin Hrustic (77.). Video: streamja

Serie A

Inter – Milan 1:2

Die AC Milan gewinnt das Derby gegen Inter Mailand mit 2:1 und kommt bis auf einen Punkt in der Serie A an den weiterhin führenden Stadtrivalen heran. In Abwesenheit des verletzten Zlatan Ibrahimovic war es ein anderer routinierter Stürmer, der die Tore lieferte: Der 35-jährige Olivier Giroud traf für Milan in der 75. und 78. Minute und sorgte damit für die Wende.

1:2 Milan: Olivier Giroud (78.). Video: streamja

Inter war durch Ivan Perisic gegen Ende der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Für die «Nerazzurri» war es die erste Heimniederlage seit über einem Jahr. Sie sorgt für weitere Spannung im Titelrennen. Auch das drittplatzierte Napoli kann am Sonntag bis auf einen Punkte an Inter herankommen, bevor die Süditaliener am kommenden Wochenende den Leader zum Spitzenkampf empfangen.

Tore: 38. Perisic 1:0. 75. Giroud 1:1. 78. Giroud 1:2. - Bemerkungen: 95. Rote Karte gegen Hernandez (Milan).

AS Roma - Genoa 0:0

Bemerkungen: Genoa mit Hefti. 68. Rote Karte gegen Ostigard (Genoa). 95. Rote Karte gegen Zaniolo (AS Roma).

FA Cup

Im englischen Cup-Wettbewerb werden die Sechzehntelfinals ausgetragen. Einer Sensation äusserst nahe war der Sechstligist Kidderminster Harriers. Er führte gegen den Premier-League-Klub West Ham United bis in die 91. Minute mit 1:0. Nach dem späten Ausgleich wähnte sich der Underdog wohl schon im Penaltyschiessen, als die «Hammers» in der 121. Minute das Spiel doch noch vorher entscheiden konnten.

Jarrod Bowen stürzt Kidderminster ins Tal der Tränen. Video: streamja

Chelsea musste gegen den Drittligisten Plymouth Argyle ebenfalls in die Verlängerung. Nach Rückstand siegte der Champions-League-Sieger mit 2:1.

Ausgewählte Resultate:

Manchester City – Fulham 4:1

Chelsea – Plymouth Argyle 2:1 n.V.

Kidderminster Harriers – West Ham 1:2 n.V.

Everton – Brentford 4:1

Wolverhampton – Norwich 0:1

Crystal Palace – Hartlepool 2:0

Southampton – Coventry City 2:1 n.V.

Huddersfield Town – Barnsley 1:0

Peterborough – QPR 2:0

Ligue 1

Saint-Etienne – Montpellier 3:1

Jonas Omlin musste verletzt ausgewechselt werden. Der Schweizer Goalie von Montpellier verletzte sich in der 67. Minute nach einer von zahlreichen starken Paraden an der linken Schulter. Ohne Omlin kassierten die Südfranzosen noch drei Treffer und unterlagen mit 1:3.

Tore: 11. Wahi 0:1. 82. Hamouma 1:1. 90. Nordin 2:1. 93. Khazri 3:1. - Bemerkungen: Montpellier mit Omlin (bis 69./verletzt ausgewechselt), ohne Barès (Ersatz).

(ram/sda)