Ein Tor, zwei Vorlagen: Sadio Mané (r.) brillierte im Duell mit Silvan Widmers (m.) Mainz.

Mainz unterliegt Bayern trotz Widmer-Tor + Vargas verletzt + Stuttgart siegt spät

Die Bayern zeigen sich in der Bundesliga wieder in Torlaune. Den Sieg des Rekordmeisters kann auch Mainzs Silvan Widmer nicht verhindern. Derweil geht die Sieglos-Serie von Leverkusen weiter.

Bayern – Mainz 6:2

Davon, dass Bayern sich in der Vergangenheit gegen Mainz auch mal schwertat, war am Samstagnachmittag nichts zu sehen. Nach zwei Niederlagen in den letzten drei Direktduellen in der Bundesliga setzten sich die Bayern souverän durch. Bereits in der 5. Minute erzielte Serge Gnabry den Führungstreffer, bevor Jamal Musiala in der 28. Minute erhöhte. Kurz vor der Pause erhöhte Sadio Mané im Nachschuss bei einem von ihm geschossenen Penalty.

Gnabry trifft auf Vorlage von Mané. Video: streamja

Doch den Mainzern gelang in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit doch noch ein Tor, nachdem sie beim Stand von 0:2 zweimal Aluminium trafen. Silvan Widmer stieg bei einer Ecke am höchsten und brachte Mainz auf 1:3 ran. Direkt davor war Jonathan Burkardt mit seinem Elfmeter an Bayern-Goalie Sven Ulreich. In der zweiten Halbzeit stellte Leon Goretzka den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Der 27-Jährige traf wie Gnabry auf Zuspiel von Mané. Später traf auch noch der eingewechselte Mathys Tel, bevor Eric-Maxim Choupo-Moting für den Endstand sorgte. Marcus Ingvartsen hatte zwischenzeitlich noch für die Mainzer getroffen.

Widmers Treffer im Video. Video: streamja

Bayern München - Mainz 6:2 (3:1).

Tore: 5. Gnabry 1:0. 28. Musiala 2:0. 43. Mané 3:0. 49. Widmer 3:1. 58. Goretzka 4:1. 79. Tel 5:1. 82. Ingvartsen 5:2. 86. Choupo-Moting 6:2.

Bemerkungen: Mainz mit Widmer und Fernandes (bis 67.). 43. Mané verschiesst Penalty. 48. Burkardt (Mainz) verschiesst Penalty.

Stuttgart – Augsburg 2:1

Am Ende jubelten die Stuttgarter doch noch. Der 32. Schussversuch war es, den Waldemar Anton an Augsburgs Goalie Tomas Koubek vorbei ins Tor schoss. Zuvor hatte der Tscheche, der den verletzten Rafal Gikiewicz ersetzte, eine gute Partie gezeigt. Einzig Serhou Guirassy überwand den Torhüter nach einer Flanke von Borna Sosa per Kopf.

Ansonsten waren die Stuttgarter Abschlüsse zu ungefährlich, um Augsburg ernsthaft zu gefährden – bis zur 91. Minute und Antons Treffer. Florian Niederlechner hatte die Gäste in der 4. Minute in Führung gebracht. Ruben Vargas musste bei Augsburg in der 25. Minute angeschlagen auswechseln lassen. Ob die in gut drei Wochen beginnende WM in Katar in Gefahr ist, ist noch offen. Augsburg-Trainer Enrico Maassen sagte nach dem Spiel: «Er hat einen blauen Mittelfuss, einen blauen Zeh. Es hat sich nicht so gut angefühlt.»

Niederlechner bekommt im Stuttgarter Strafraum zu viel Platz und trifft zum 1:0. Video: streamja

Antons Siegtreffer. Video: streamja

Stuttgart - Augsburg 2:1 (1:1).

Tore: 4. Niederlechner 0:1. 15. Guirassy 1:1. 92. Anton 2:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 25./verletzt ausgewechselt).

Leipzig – Leverkusen 2:0

Leverkusen kommt auch unter dem neuen Trainer Xabi Alonso nicht in Tritt. Nach dem Sieg bei der Premiere des Spaniers gegen Schalke ist die «Werkself» wettbewerbsübergreifend nun seit fünf Spielen ohne Erfolg. Besser läuft es dem heutigen Gegner Leipzig. Die ebenfalls schwach in die Saison gestarteten Leipziger sind seit neun Spielen ohne Niederlage. Beim 2:0-Erfolg trafen Christopher Nkunku und Timo Werner für das Team von Marco Rose. Nkunku traf per Kopf nach einem diskutablen Freistoss, der für rote Köpfe bei Alonso und den Leverkusenern sorgte.

Nkunku bringt Leipzig auf die Siegerstrasse. Video: streamja

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0).

Tore: 32. Nkunku 1:0. 83. Werner 2:0.

Wolfsburg – Bochum 4:0

Nachdem sich Wolfsburg zu Saisonbeginn sehr schwergetan hatte, ist das Team von Niko Kovac in der Bundesliga nun seit fünf Spielen ungeschlagen. Der Mann des Spiels beim 3:0 gegen Bochum war Felix Nmecha, der zwei Tore per Kopf erzielte. Auch Ridle Baku und Jonas Wind trafen gegen den Tabellen-17. Schalke könnte mit einem Punkt am Sonntag gegen Freiburg wieder an Bochum vorbeiziehen.

Ridle Baku trifft zum 2:0. Video: streamja

Wolfsburg - Bochum 4:0 (2:0).

Tore: 27. Nmecha 1:0. 35. Baku 2:0. 58. Nmecha 3:0. 80. Wind 4:0.

(nih/sda)