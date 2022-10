Selbst Carlos Alcaraz ist für den Kanadier in seiner derzeitigen Form kein Hindernis. Bild: keystone

Auger-Aliassime in Basel nicht zu stoppen – der Kanadier schlägt die Weltnummer 1 klar

Der als Nummer 3 gesetzte Kanadier Félix Auger-Aliassime deklassiert im ersten Halbfinal der Swiss Indoors die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz 6:3, 6:2. Im Final trifft er auf Wawrinka-Bezwinger Roberto Bautista Agut oder den jungen Dänen Holger Rune.

Félix Auger-Aliassime ist in der Halle in diesen Wochen das Mass aller Dinge. Der 22-jährige Kanadier bezwang am Laver Cup Novak Djokovic und gewann danach die ATP-Turniere in Florenz und Antwerpen. Nun scheint er auch in Basel nicht zu stoppen.

Der zuvor ebenfalls überzeugende Carlos Alcaraz stand im Halbfinal auf verlorenem Posten. Trotz seiner vielen Spiele – nun 12 Siege in den letzten 18 Tagen – wirkte Auger-Aliassime frischer. Vor allem kann er sich in der St. Jakobshalle auf einen grandiosen Aufschlag verlassen. Er hat mittlerweile seit dem Viertelfinal in Antwerpen kein Aufschlagspiel mehr verloren.

So reichten dem Kanadier ein Break zum 5:3 im ersten sowie deren zwei zum 2:1 und 5:2 im zweiten Satz zu einem erstaunlich ungefährdeten Sieg. Auger-Aliassime verlor zwar am Mittwoch seinen ersten Satz in Basel gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler, musste aber erst im allerletzten Game gegen Alcaraz seinen ersten Breakball abwehren. Das tat er souverän und feierte nach nur 1:22 Stunden im dritten Duell seinen dritten Sieg gegen Alcaraz.

Dank dem Finaleinzug brachte sich die Weltnummer 9 aus Montreal mit Wurzeln im westafrikanischen Staat Togo vor dem letzten regulären Turnier nächste Woche in Paris-Bercy in eine hervorragende Position, um sich erstmals für die ATP-Finals zu qualifizieren. (nih/sda)