Zwei Jahre lang spielte Saidy Janko für die U21 von Manchester United. Bild: Getty Images Europe

Wandervogel Saidy Janko baut beim VfL Bochum ein neues Nest

Der VfL Bochum ist bereits der elfte Klub in der Karriere von Saidy Janko. Im neuen Jahr scheint der gebürtige Zürcher endlich in Bochum angekommen zu sein.

Moritz Meister Folge mir

Zweimal schottischer Meister, einmal Schweizer Meister und Cup-Sieger, Spiele in England, Frankreich und Spanien. Wenn man seine Vita liest, denkt man an einen Weltstar. Er spielte in der Jugend beim FCZ und für Manchester United, als Profi später unter anderem für Celtic Glasgow, AS Saint-Étienne, den FC Porto und YB. Nun landete er in der Bundesliga beim VfL Bochum. Die Rede ist von Saidy Janko.

Der in Zürich geborene Janko hat mit 27 Jahren bereits eine bewegte Karriere hinter sich. Der VfL Bochum ist seit August 2022 bereits sein elfter Arbeitgeber im bezahlten Fussball. Von seinem Stammklub Real Vallodolid ist er bis Sommer 2023 an den VfL ausgeliehen.

Zunächst schien er allerdings auch hier nur die zweite Wahl zu sein. Noch vor einigen Wochen wurde über einen vorzeitigen Abbruch der Leihe Jankos diskutiert. Janko sagte damals gegenüber der «Bild»: «Ich habe mitbekommen, dass darüber diskutiert wurde, aber ich will mich hier durchbeissen.»

Aktuell spielt Saidy Janko wegen eines Nasenbruchs mit einer Gesichtsmaske. Bild: www.imago-images.de

Dies scheint ihm nun gelungen zu sein. In Bochum, wo der Schweizer Ilja Känzig Geschäftsführer ist, gilt er allgemein als der Gewinner der Vorbereitung. Er erhielt in den wichtigen Testspielen während der Winterpause bereits den Vorzug vor dem eigentlichen Dauerbrenner Cristian Gamboa. Zudem zog sich dieser in der Vorbereitung einen Innenbandanriss zu und wird mehrere Wochen ausfallen.

So kam Janko zum ersten Startelf-Einsatz unter VfL-Coach Thomas Letsch. Diesen wusste er auch gleich zu nutzen, um positiv auf sich aufmerksam zu machen. Letsch lobte den muskelbepackten Aussenverteidiger gemäss «Kicker» dann auch für seine «unglaubliche Schnelligkeit und Aggressivität». Aufgrund der Verletzung seines Konkurrenten dürften nun auch noch weitere Einsätze für den gebürtigen Zürcher folgen.

Bochum-Trainer Thomas Letsch war mehr als zufrieden mit der Leistung seines Schweizer Schützlings. Bild: www.imago-images.de

Janko fühlt sich in Bochum ohnehin bereits sehr wohl und könnte sich auch einen Verbleib über den Sommer hinaus beim Bundesligisten gut vorstellen. «Ich kann mir meine Zukunft in Bochum vorstellen. Die beiden grossen Pluspunkte sind die Nähe zu meiner Heimat Zürich und dass die Bundesliga eine übertrieben geile Liga ist.» Der VfL besitzt eine Kaufoption für Janko und dieser wird wohl alles dafür tun, dass die Bochumer Verantwortlichen von ihr Gebrauch machen.