ManCity und Liverpool patzen ++ Chelsea profitiert +++ Real siegt dank Vinicius

England

Liverpool – Brighton 2:2

Liverpool gibt gegen Brighton & Hove Albion eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und kommt im Anfield nur zu einem 2:2-Unentschieden. Die «Reds» liegen bis zur 24. Minute dank Jordan Henderson und Sadio Mané zunächst komfortabel in Führung. Wenig später wird ein zweiter Treffer von Mané nach einem schweren Patzer von Brighton-Torwart Robert Sanchez wegen eines Handspiels aberkannt – genauso ein Abseitstor von Mohamed Salah nach dem Anschluss durch Enock Mwepu kurz vor der Pause. Leandro Trossard gelingt so in der 65. Minute der nicht unverdiente Ausgleich für die starken Gäste aus Brighton, die in der Tabelle nun Sechster sind.

Liverpool - Brighton & Hove Albion 2:2 (2:1)

Tore: 5. Henderson 1:0. 24. Mané 2:0. 41. Mwepu 2:1. 65. Trossard 2:2.

Henderson bringt Liverpool früh mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Mané erhöht per Kopf auf 2:0 für Liverpool. Video: streamja

Das herrliche 1:2 für Brighton kurz vor der Pause durch Mwepu. Video: streamja

Trossard gleich für Brighton zum 2:2 aus. Video: streamja

ManCity – Crystal Palace 0:2

Das Jubiläum wird für Pep Guardiola zum Flop: Der Trainer von Manchester City verliert sein 200. Spiel in der Premier League zuhause gegen Crystal Palace mit 0:2. Einen grossen Teil der Schuld an der zweiten Saisonniederlage des Meisters muss Guardiolas Landsmann Aymeric Laporte auf sich nehmen. Der spanische Verteidiger steht in der 6. Minute mit einem Fehlpass am Ursprung des frühen Rückstandes, dann sieht er kurz vor der Pause wegen einer Notbremse die Rote Karte. Nach der unerwarteten Heimniederlage liegt Manchester City fünf Punkte hinter Leader Chelsea.

Manchester City - Crystal Palace 0:2 (0:1)

53'014 Zuschauer.

Tore: 6. Zaha 0:1. 88. Gallagher 0:2.

Bemerkung: 45. Rote Karte gegen Laporte (Manchester City).

Das frühe 1:0 für Crystal Palace durch Zaha. Video: streamja

Die dirkete Rote Karte gegen Laporte. Video: streamja

Gallagher trifft kurz vor Schluss zum 2:0 für Palace. Video: streamja

Newcastle – Chelsea 0:3

Die «Blues» gewinnen in Newcastle dank drei Toren Mitte der zweiten Halbzeit innerhalb von 16 Minuten mit 3:0. Reece James sorgt für die wegweisenden ersten beiden Treffer. Fabian Schär kommt bei Newcastle United auch im ersten Heimspiel nach der Entlassung von Trainer Steve Bruce nicht zum Einsatz. Der Schweizer Verteidiger hat in England seit dem 28. August keine Minute mehr gespielt.

Newcastle United - Chelsea 0:3 (0:0)

52'208 Zuschauer.

Tore: 65. James 0:1. 77. James 0:2. 81. Jorginho (Foulpenalty) 0:3.

Bemerkung: Newcastle United ohne Schär (Ersatz).

Das 1:0 für Chelsea durch Reece James. Video: streamja

Reece James doppelt zum 2:0 für die «Blues» nach. Video: streamja

Jorginho trifft per Penalty zum 3:0 für Chelsea. Video: streamja

Leicester – Arsenal 0:2

Arsenal bleibt in der Premier League nach drei Niederlagen aus den ersten drei Ligaspielen seit Ende August ungeschlagen und springt durch einen 2:0-Sieg in Leicester erstmals auf einen Europacup-Platz. Die «Gunners» erwischen einen Blitzstart: Nach einer Saka-Ecke köpft Gabriel bereits in der 5. Minute zur Führung ein, eine knappe Viertelstunde später legt Smith Rowe nach einem Konter nach. Die «Foxes» kommen in der Folge gleich zu mehreren hervorragenden Torchancen, doch der glänzend aufgelegte Arsenal-Keeper Aaron Ramsdale entschärft sie allesamt und rettet seinem Team somit den zweiten Sieg in Serie.

Leicester City - Arsenal 0:2 (0:2)

32'209 Zuschauer.

Tore: 5. Gabriel 0:1. 18. Smith Rowe 0:2.

Bemerkung: Leicester City ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot), Arsenal ohne Xhaka (verletzt).

Gabriel bringt die «Gunners» früh mit 1:0 in Front. Video: streamja

Smith-Rowe kann zum 2:0 für Arsenal nachdoppeln. Video: streamja

Spanien

Elche – Real Madrid 1:2

Nach dem 0:0 unter der Woche gegen Osasuna kann Real Madrid auch gegen Elche nicht restlos überzeugen. Dank eines Doppelpacks von Vinicius Junior, der in elf Spielen nun schon siebenmal getroffen hat, und einer Gelb-Roten Karte gegen Elches Guti in der 63. Minute setzen sich die Königlichen gegen die «Franjiverdes» dennoch souverän durch. Der 1:2-Anschlusstreffer von Elche durch Pere Milla fällt erst kurz vor Schluss. Dank des besseren Torverhältnisses liegt Real zumindest bis morgen Sonntag punktgleich mit Real Sociedad an der Tabellenspitze.

Elche - Real Madrid 1:2 (0:1)

Tore: 22. Vinicius Junior 0:1. 73. Vinicius Junior 0:2. 86. Milla 1:2.

Bemerkung: 63. Gelb-Rote Karte gegen Guti (Elche).

Vinicius Jr. trifft zum 1:0 für die Königlichen. Video: streamja

Vinicius Jr. schnürt beim 2:0 seinen Doppelpack. Video: streamja

Italien

Atalanta – Lazio Rom 2:2

Atalanta Bergamo und Remo Freuler tun sich zuhause weiterhin schwer. Beim 2:2 gegen Lazio Rom in der 11. Runde der Serie A bleibt der Champions-League-Gegner der Young Boys im sechsten Heimspiel in der Meisterschaft zum fünften Mal ohne Sieg. Dank eines Treffers des Niederländers Marten de Roon in der 94. Minute reicht es immerhin zu einem Remis. Der Rückstand auf das Spitzenduo Napoli und Milan beträgt bereits zwölf Verlustpunkte.

Atalanta Bergamo - Lazio Rom 2:2 (1:1)

Tore: 18. Pedro 0:1. 45. Zapata 1:1. 74. Immobile 1:2. 94. De Roon 2:2.

Bemerkung: Atalanta mit Freuler.

Pedro bringt Lazio mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Zapata gleicht kurz vor der Pause zum 1:1 aus. Video: streamja

Immobile bringt Lazio wieder in Führung. Video: streamja

De Roon mit dem Last-Minute-Ausgleich in der 94. Minute. Video: streamja

Frankreich

