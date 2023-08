Trotz später Stunde versammelten sich in der spanischen Hauptstadt Tausende Menschen, um die Ankunft der Weltmeisterinnen zu feiern. Bild: AP

Spaniens Weltmeisterinnen in Madrid gefeiert – nur Trainer Jorge Vilda nicht

Am Sonntag konnten die Spanierinnen nach dem Final der Fussball-WM der Frauen in Sidney zum ersten Mal den WM-Pokal in die Höhe stemmen. In Spanien war die Freude über den Titel gross.

Mehr «Sport»

Gestern Abend gegen 21 Uhr landeten die frischgebackenen Weltmeisterinnen in ihrer Heimat Spanien. In Madrid war das Fest bereits angerichtet. Die Titelheldinnen fuhren mit einem offenen Bus durch die Stadt und wurden von den Menschen am Strassenrand gefeiert.

Bei der Puente El Rey, wo auch die Männernationalmannschaft bei ihrem Triumph im Jahr 2010 empfangen wurde, warteten mehr als 20'000 Personen auf die «Rojas».

Bild: www.imago-images.de

Gefeiert wurde unter anderem die Torschützin Olga Carmona, bei der am WM-Final Freud und Leid sehr nahe beienander lagen. Kurz nach dem Triumph hatte sie am Sonntag vom Tod ihres Vaters erfahren.

Weniger herzlich empfangen wurde der Nationaltrainer Jorge Vilda. Vor einem Jahr traten 15 Spielerinnen aus der Nationalelf zurück und forderten die Entlassung des 42-Jährigen. Der Verband hielt jedoch an Vilda fest. Auch nach dem WM-Titel scheinen sich die Wogen noch nicht ganz geglättet haben: Die Menschen in Madrid buhten den Trainer beim Empfang aus.

(kat)