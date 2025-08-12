sonnig16°
Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez geben Verlobung bekannt

Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo celebrates after winning the Nations League soccer championship at the Allianz Arena in Munich, Germany, Sunday, June 8, 2025. (AP Photo/Michael Probst) Portugal Spai ...
Cristiano Ronaldo ist verlobt.Bild: keystone

Ein Klunker so gross wie sein Saudi-Gehalt – Cristiano Ronaldo hat sich verlobt

Seit fast zehn Jahren ist der portugiesische Nationalspieler mit Freundin Georgina zusammen. Bald werden beide vor den Traualtar treten.
12.08.2025, 07:0512.08.2025, 07:06
Ein Artikel von
t-online

Fussball-Star Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodriguez wollen heiraten. Das gab das Paar nun öffentlich bekannt. Auf Instagram schrieb Rodríguez zu einem Foto, das einen riesigen silbernen Ring an ihrem linken Ringfinger zeigt: «Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben.»

Der 40 Jahre alte Portugiese spielt seit 2023 für Al-Nassr in Saudi-Arabien. Den riesigen Verlobungsring kann sich CR7 problemlos leisten, verdient er bei den Saudis doch schätzungsweise 208 Millionen Euro pro Jahr oder umgerechnet rund vier Millionen Euro pro Woche.

Mit Rodriguez, einem 31 Jahre alten argentinisch-spanischen Model, ist er seit 2016 zusammen. Zusammen haben sie zwei Töchter: Alana Martina und Bella Esmeralda. Im April 2022 mussten sie einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als kurz nach der Geburt von Bella Esmeralda ihr Zwillingsbruder Angel verstarb.

Ex-Spieler: «Es gibt auch schwule Paare in der Bundesliga»

Die Zwillinge Eva und Mateo (beide von Leihmüttern ausgetragen) sowie sein ältester Sohn, Cristiano Jr. (15), stammen nicht aus der Beziehung des Offensivspielers mit Rodriguez. Der Name der Mutter von Cristian Jr. ist nicht öffentlich bekannt.

Seine fussballerische Zukunft hatte Ronaldo Ende Juni geklärt, als er seinen Vertrag bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien um weitere zwei Jahre bis 2027 verlängerte, nachdem phasenweise wieder auf eine Rückkehr nach Europa spekuliert wurde. (abu/t-online.de)

