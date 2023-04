Auf Napolis Strassen stimmten die Fans nach dem 1:0 schon zum Meisterjubel an. Bild: keystone

Wahnsinn in Liverpool ++ Napoli-Meisterfeier vertagt ++ Mvogo schlägt PSG trotz Flop

Mehr «Sport»

Premier League

Fulham – Manchester City 1:2

Erling Haaland und Julian Alvarez führen Manchester City zum Auswärtssieg bei Fulham. Bereits in der 2. Minute traf Haaland vom Punkt zum 1:0. Auf den Ausgleich der Hausherren reagierte Weltmeister Alvarez mit einem wunderbaren Treffer. Dank der drei Punkte zog City in der Tabelle erstmals wieder an Arsenal vorbei.

Alvarez trifft herrlich für City. Video: streamja

Fulham - Manchester City 1:2 (1:2)

Tore: 2. Haaland (Penalty) 0:1. 15. Carlos Vinicius 1:1. 36. Alvarez 1:2.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Manchester United – Aston Villa 1:0

Manchester United kann Liverpool im Kampf um die Champions-League-Plätze auf Distanz halten. Die Red Devils gewannen zuhause dank Bruno Fernandes mit 1:0 gegen Aston Villa.

Bruno Fernandes macht das 1:0 für United. Video: streamja

Manchester United - Aston Villa 1:0 (1:0)

Tor: 39. Fernandes 1:0.

Newcastle – Southampton 3:1

Auch Newcastle United mit Nati-Verteidiger Fabian Schär bleibt souverän auf Champions-League-Kurs. Die «Magpies» drehten ihr Heimspiel gegen Southampton nach 0:1-Rückstand mit drei Toren nach der Pause.

Wilson gleicht für Newcastle aus. Video: streamja

Ein Eigentor von Theo Walcott bringt Newcastle auf die Siegesstrasse. Video: streamja

Newcastle - Southampton 3:1 (0:1)

Tore: 41. Armstrong 0:1. 55. Wilson 1:1. 79. Walcott (Eigentor) 2:1. 81. Wilson 3:1.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Liverpool – Tottenham 4:3

Verrücktes Spiel in Liverpool! Die «Reds» sahen gegen Tottenham lange wie die sicheren Sieger aus, führten nach einer Viertelstunde bereits mit 3:0. Doch die «Spurs» bewiesen Moral und kamen bis zur 93. Minute tatsächlich noch zum Ausgleich.

Richarlison mit dem Ausgleich in der 93. Minute. Video: streamja

Die Freude über den gewonnenen Punkt hielt allerdings nicht lange. Keine Minute später schoss Diogo Jota Liverpool doch noch zum Sieg und Tottenham ins Elend.

Jota schiesst Liverpool nur eine Minute später zum Sieg. Video: streamja

Liverpool - Tottenham 4:3 (3:1)

Tore: 3. Jones 1:0. 5. Diaz 2:0. 15. Salah (Penalty) 3:0. 39. Kane 3:1. 77. Son 3:2. 93. Richarlison 3:3. 94. Jota 4:3.

Serie A

Napoli – Salernitana 1:1

Napoli muss mindestens noch bis Mittwoch warten, ehe der dritte Meistertitel feststeht. Die Süditaliener verpassten es, in der 32. Runde alles klarzumachen. Daheim gegen Salernitana reichte es nur zu einem 1:1.

Salernitana bejubelt den späten Ausgleich. Bild: keystone

Der Uruguayer Mathias Olivera schien in der 62. Minute den benötigten Sieg der Neapolitaner mit dem 1:0 gesichert zu haben. Mit diesen drei Punkten hätte das Team von Luciano Spalletti den letzten Verfolger Lazio Rom auch noch entscheidend abgehängt. Dieser hatte wenige Stunden zuvor bei Inter Mailand mit 1:3 verloren.

Aber Salernitana, der im 45 Autominuten entfernten Salerno beheimatete Klub, gab im Stadio Diego Armando Maradona den Spielverderber. In der 84. Minute traf der Senegalese Boulaye Dia zum 1:1. Damit fehlt noch ein Punkt zum ersten Meistertitel seit 1990 – oder ein Punktverlust von Lazio, das am Mittwoch gegen Sassuolo spielt. Napoli trifft am Donnerstag auswärts auf Udinese.

Napoli - Salernitana 1:1 (0:0)

Tore: 62. Olivera 1:0. 84. Dia 1:1.

Inter – Lazio 3:1

Inter Mailand dreht die Partie zuhause gegen Lazio. Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause, waren es zwei Tore von Lautaro Martinez und eines von Robin Gosens, die für die Wende sorgten. Damit befinden sich die «Nerazzurri» punktgleich mit Stadtrivale Milan auf Platz 4.

Inter Mailand - Lazio Rom 3:1 (0:1)

Tore: 30. Felipe Anderson 0:1. 78. Martinez 1:1. 83. Gosens 2:1. 90. Martinez 3:1.

Ligue 1

PSG – Lorient 1:3

Yvon Mvogo kommt mit Lorient in der Ligue 1 trotz eines kuriosen Gegentreffers zum Prestigesieg gegen Paris Saint-Germain. In der 33. Runde gewinnen die Bretonen beim Meister und Leader mit 3:1.

Dieng sichert Lorient den Sieg. Video: streamja

Mvogo gab erst letzte Woche sein Comeback nach einer Verletzung, die er sich Anfang November gegen Paris Saint-Germain zugezogen hatte. Nun konnte der Schweizer Internationale gegen das Starensemble einen Erfolg feiern. Lorient kam entgegen, dass PSG ab der 20. Minute und dem Platzverweis gegen Achraf Hakimi nur noch zu zehnt spielte.

Mvogo wird von Mbappé düpiert. Video: streamja

Das 1:1 für PSG erzielte Kylian Mbappé auf komische Art und Weise. Mvogo legte den Ball im eigenen Strafraum zu Boden, weil er glaubte, das Spiels sei unterbrochen. Was aber nicht der Fall war: Mbappé schnappte sich den Ball und schob ins leere Tor ein. Danach traf nur noch Lorient durch den Kameruner Darlin Yongwa und den Senegalesen Bamba Dieng.

Paris Saint-Germain - Lorient 1:3 (1:2)

Tore: 15. Le Fée 0:1. 29. Mbappé 1:1. 39. Yongwa 1:2. 89. Dieng 1:3.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo. 20. Gelb-Rote Karte gegen Hakimi (Paris Saint-Germain).

Monaco – Montpellier 0:4

Rückschlag für Monaco im Kampf um die Champions-League-Plätze. Gegen Mittelfeldklub Montpellier setzt es für die ohne den verletzten Breel Embolo angetretenen Monegassen eine deutliche 0:4-Heimklatsche ab.

Monaco - Montpellier 0:4 (0:1)

Tore: 28. Nordin 0:1. 65. Maouassa 0:2. 72. Nordin 0:3. 79. Mavididi 0:4.

Bemerkungen: Monaco ohne Embolo (verletzt). (abu/sda)