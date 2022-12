1998 stand Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps auf dem Feld, als «Les Bleus» im WM-Final Brasilien schlugen. Bild: imago sportfotodienst

Traumfinal Frankreich – Brasilien? So geht die WM weiter

Die WM in Katar befindet sich in der entscheidenden Phase. Noch acht Teams dürfen vom Titel träumen – darunter sind die vor dem Turnier meistgenannten Favoriten und ein krasser Aussenseiter. Es winkt ein Traumfinal zwischen Titelverteidiger und Rekord-Weltmeister.

Kroatien – Brasilien

Freitag, 16.00 Uhr

Bei Buchmachern war Brasilien als Topfavorit nach Katar gereist und auch in den meisten Berechnungen von Statistikern schaffte es die «Seleçao» zumeist auf Rang 1. Beim 4:1 gegen Südkorea im Achtelfinal zeigte Brasilien seine Stärke, das möglicherweise spektakulärste Tor der WM erzielte Richarlison bereits beim Auftaktsieg gegen Serbien.

Richarlisons Traumtor gegen Serbien. Video: SRF

Vier Jahre nach dem Einzug in den WM-Final kam Kroatien eher glanzlos in die Viertelfinals. Zwei 0:0 gegen Marokko und Belgien sowie ein deutlicher 4:1-Sieg gegen Kanada in der Vorrunde, ein Sieg im Penaltyschiessen gegen Japan im Achtelfinal. Gegen Brasilien muss mehr kommen, sonst war es wohl der letzte internationale Tanz des 37-jährigen Luka Modric.

Wer kommt in den Halbfinal? Kroatien Brasilien

Niederlande – Argentinien

Freitag, 20.00 Uhr

Wie gut ist das niederländische Team tatsächlich? Gegen den Senegal traf die «Elftal» erst spät zum Sieg, gegen Ecuador gab es ein 1:1 und den inferioren Gastgeber Katar schlug man 2:0. Ein Fingerzeig war schon eher der Achtelfinal. Da schlug die Auswahl von Louis van Gaal mit den USA einen gefährlichen Aussenseiter 3:1.

Während die Niederländer die Last auf viele Schultern verteilen können, scheint bei Argentinien einer alles alleine machen zu müssen: Lionel Messi. Der Superstar spielt ein starkes Turnier, hat bereits drei Treffer erzielt und hätte mehr als einen Assist auf dem Konto, wenn seine Mitspieler besser gezielt hätten. Nach der sensationellen Auftaktpleite gegen Saudi-Arabien verbesserte sich die «Albiceleste» von Spiel zu Spiel – und ganz alleine ist Messi natürlich nicht.

Wer kommt in den Halbfinal? Niederlande Argentinien

Marokko – Portugal

Samstag, 16.00 Uhr

Die Nordafrikaner sind die grosse Überraschung dieses Turniers. Ihre Stärke ist die Abwehr: Gegen die favorisierten Kroatien (0:0) und Belgien (2:0) blieb sie ebenso unbezwungen wie im Achtelfinal gegen Spanien (Sieg im Penaltyschiessen, 0:0 nach 120 Minuten). Und selbst das bisher einzige Gegentor, beim 2:1-Sieg gegen Kanada, war ein Eigentor Marokkos.

In Rabat wurde schon der Sieg im Achtelfinal gross gefeiert. Bild: keystone

Im Viertelfinal werden Goalie Bono und seine Verteidiger erneut maximal gefordert sein. Portugal schenkte der Schweiz beim 6:1-Sieg im Achtelfinal ein halbes Dutzend Tore ein – und das, obwohl Cristiano Ronaldo lange auf der Bank sass. Trainer Fernando Santos hat im Angriff die Qual der Wahl.

Wer kommt in den Halbfinal? Marokko Portugal

England – Frankreich

Samstag, 20.00 Uhr

Ein 6:2 gegen den Iran zum Auftakt, ein 3:0 gegen Senegal im Achtelfinal, dazwischen ein 0:0 gegen die USA und ein 3:0 gegen Wales – die Engländer legten sowohl offensiv wie defensiv starke bis sehr starke Auftritte hin. Mit Mittelfeldspieler Jude Bellingham haben die «Three Lions» ein 19-jähriges Juwel, um das sich das Spiel jetzt schon dreht.

Hey Jude, du hörst richtig: Bellingham ist Englands Taktgeber. Bild: keystone

Aber reichen Englands Qualitäten gegen Kylian Mbappé? Das wird die grosse Frage sein, denn der französische Stürmerstar ist bislang der beste Spieler der WM. Fünf Tore erzielte Mbappé bereits und wenn er am linken Flügel zum Sprint ansetzt, wird es brandgefährlich. Der Titelverteidiger ist aber auch ganz abgesehen davon mit die beste Mannschaft im bisherigen Turnierverlauf.

Wer kommt in den Halbfinal? England Frankreich

Die Halbfinals

Dienstag, 13. Dezember, 20.00 Uhr:

Kroatien/Brasilien – Niederlande/Argentinien



Mittwoch, 14. Dezember, 20.00 Uhr:

Marokko/Portugal – England/Frankreich