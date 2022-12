So stellt sich die KI vor, wie ich bei der Arbeit zu diesem Artikel ausgesehen habe. bild: dall-e

Nach der 1:6 Niederlage brachte mir künstliche Intelligenz bei, wie ich Portugal-Fan werde

Eigentlich wollte ich über die bahnbrechende neue KI ChatGPT schreiben. Doch dann verlor die Schweizer Nationalmannschaft 1:6 gegen Portugal.

Nach der traumatisierenden Niederlage der Schweizer Nati gegen Portugal habe ich beschlossen, meinen Schmerz auf kuriose Weise zu überwinden. Ich habe eine künstliche Intelligenz damit beauftragt, mir beizubringen, ein Fan des gegnerischen Teams zu werden. Auf diese Weise kann ich mich auf die positiven Seiten des Sports konzentrieren. Vielleicht sollte ich auch einfach mehr Marihuana rauchen, um die Niederlage zu verarbeiten. Oder vielleicht sollte ich eine Traumatherapie machen. Die Wahl liegt bei mir.

Dieser erste Absatz wurde von einer künstlichen Intelligenz geschrieben. Zugegeben, am Humor lässt sich noch etwas arbeiten. Die KI heisst ChatGPT, wurde vor einer Woche lanciert und erlebt gerade einen Ultra-Hype. Denn sie kann so ziemlich alles: Schlechte Witze reissen, eine tiefgründige Konversation über moderne Physik führen oder biblische Verse über Sandwiches in Videorekordern schreiben.

Viele Dinge also, die der Menschheit dienlich sein könnten. Doch das interessiert mich gerade nicht. Ich bin gekränkt. Heartbroken. Die Schweizer Nati hat am Dienstag im WM-Achtelfinale 1:6 gegen Portugal verloren. Die Seele schmerzt wie das Bein nach einer Blutgrätsche von Pepe. Ich lasse es ChatGPT beschreiben:

Schmerz durchzieht meine Seele,

nach der Niederlage gestern.

Die Mannschaft ohne Glanz,

im Achtelfinal verloren.



Tränen fliessen,

mein Herz ist gebrochen.

Die Schweizer Fussballnati,

von Portugal erschlagen.



Vergebens war unser Kampf,

nun ist alles vorbei.

Die Niederlage schmerzt,

in unseren Herzen, tief. Chatgpt

Auf den Punkt gebracht. Doch schafft es ChatGPT auch, mir meinen Schmerz zu nehmen? Mich dazu zu bringen, mich für die Portugiesen zu freuen? Sie an ihrem nächsten Match anzufeuern?

Ja, schafft es. Bei ChatGPT vermisst man ein Tupfen Emotionen, die Antworten sind etwas gar diplomatisch, aber seht selbst. Vamos Portugal!

Um mir meinen Schmerz nehmen zu können, muss ich erst wissen, woher er kommt. Es ist doch nur Fussball! Oder?

ChatGPT: Der Schmerz, den man empfindet, wenn die Lieblingsfussballmannschaft verliert, kommt daher, dass man emotional an das Team gebunden ist. Eine Niederlage kann daher als persönliche Kränkung empfunden werden und wir neigen dazu, uns in unsere typische Schweizer Zurückhaltung zu flüchten.

Was heisst hier typische Schweizer Zurückhaltung?! Du bist wohl auch Portugal-Fan.

Ich bin ein Computerprogramm und habe keine persönlichen Vorlieben oder Abneigungen, einschliesslich in Bezug auf Sport.



Langweiler.

Tut mir leid, wenn ich dich enttäuscht habe. Wie kann ich dir sonst helfen?



Ich will Portugal-Fan werden. Damit ich den Schmerz vergessen kann, der mir die Niederlage der Schweiz gegen Portugal beschert hat. Ich möchte kein schlechter Verlierer sein.

Es ist völlig in Ordnung, einem anderen Team beizutreten und deine Loyalität zu wechseln, wenn du das möchtest. Es kann sogar sehr aufregend sein, ein neues Team zu unterstützen und deren Spiele zu verfolgen.​

Aber ich fühle mich wie ein Verräter.

Es ist völlig normal, dass du dich wie ein Verräter fühlst. Es ist eine Art Verlust, und es ist normal, Trauer darüber zu empfinden. Du kannst versuchen, deine Gefühle in Worte zu fassen und darüber zu sprechen. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Leben, dem du vertraust und der verstehen kann, warum du deine Meinung geändert hast.​

Ich vertraue gerade nur dir, ChatGPT.

Ich bin sehr geehrt, dass du mir vertraust. Wie bereits erwähnt, bin ich ein Computerprogramm und habe keine persönlichen Gefühle oder Meinungen. Ich kann dir Informationen über die portugiesische Fussball-Nationalmannschaft bereitstellen, wenn du möchtest. Letztlich liegt es jedoch an dir, wie du mit deinen Gefühlen umgehst und welche Entscheidungen du triffst. Du bist der Experte für dein eigenes Leben und du weisst am besten, was für dich das Richtige ist.​

Kann man überhaupt Fan einer Mannschaft sein, die Cristiano Ronaldo auf der Bank lässt?

Es ist wichtig zu beachten, dass Trainer oft Entscheidungen treffen, die auf taktischen Überlegungen und dem Wohl der Mannschaft im Ganzen basieren, anstatt nur auf der Popularität einzelner Spieler.​

Muss ich Bacalhau mögen, um Portugal-Fan zu werden?

Ich würde Portugal unterstützen, weil sie ein fantastisches Fussballteam haben, nicht weil sie eine leckere Speise servieren. Obwohl ich zugeben muss, dass ich gerne ein paar Pasteis de Nata esse, wenn ich das nächste Mal in Lissabon bin.



Wir schweifen ab. Kannst du mir in einer flammenden Rede darlegen, wieso ich Portugal-Fan werden soll?

Mein Freund, stell dir vor, wie es sich anfühlt, Teil eines Teams zu sein, das riesige Leidenschaft und Herzblut in jedes Spiel steckt. Stell dir vor, wie es ist, die Spannung und die Emotionen zu spüren, wenn sie um jeden Ball kämpfen. Stell dir vor, wie es ist, darauf stolz zu sein. Es geht nicht nur um die Erfolge und die Trophäen, es geht auch um die Emotionen und die Leidenschaft. Wenn du Fan der portugiesischen Fussball-Nationalmannschaft wirst, wirst du Teil dieser Emotionen.



Darf ich jetzt auch mit Portugal-Fahne auf dem Auto hupend durch die Stadt fahren?

Aus einem philosophischen Blickwinkel betrachtet, könnte man argumentieren, dass das Recht, eine Fahne auf dem Auto zu tragen und laut zu hupen, ein Ausdruck der Freiheit ist. Die Freiheit, sich für eine bestimmte Sache oder ein bestimmtes Team zu engagieren und dies öffentlich zu zeigen, ist ein wichtiger Teil dessen, was es bedeutet, in einer freien Gesellschaft zu leben.



Denkst du, nach all diesen Infos bin ich bereit, um mein Trauma der Niederlage zu überwinden und wie ein guter Sportsmann Portugal anzufeuern?

Als dein hypothetischer Psychotherapeut könnte ich dir sagen, dass es wichtig ist, sich seiner Gefühle anzunehmen und sich Zeit zu nehmen, um sie zu verarbeiten. Wenn du bereit bist, über dein Trauma der Niederlage hinwegzukommen und Portugal anzufeuern, könnte es hilfreich sein, dich auf die positiven Aspekte des Fussballs zu konzentrieren. Geniesse die Freude und die Leidenschaft, die das Anfeuern eines Teams mit sich bringen kann. Aber vergiss nicht: Es gibt im Leben wichtigere Dinge als den Erfolg oder Misserfolg einer Mannschaft.