Super League live: Basel mit einem klaren Sieg gegen Winterthur

Die Basler Spieler jubeln nach dem Tor zum 4:0 im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Winterthur im Stadion St. Jakob-Park in Basel, am Samstag, 1 ...
Der FC Basel gewinnt diskussionslos gegen Winterthur.Bild: keystone

Winterthur bleibt ohne Sieg: Basel gewinnt problemlos + Thun weiterhin Leader

Der FC Thun und der FC Basel festigen mit Heimsiegen ihre Position an der Spitze der Super League. Zum Auftakt der 9. Runde gewinnen sie gegen Servette respektive Winterthur.
18.10.2025, 17:0418.10.2025, 20:18
Basel – Winterthur 3:0Thun – Servette 3:1Lugano – ZürichTabelle

Basel – Winterthur 3:0

Titelverteidiger Basel wird der Favoritenrolle gegen den Tabellenletzten Winterthur gerecht und siegt vor heimischem Publikum 3:0. Alle drei Tore fallen vor der Pause.

Basel ging bereits in der 4. Minute durch einen leicht abgefälschten Schuss von Léo Leroy in Führung. Zwar gelang Nishan Burkart sechs Minuten später nach einer schönen Aktion beinahe der Ausgleich - FCB-Goalie Marwin Hitz lenkte dessen Abschluss an den Pfosten. Doch präsentierten sich die Winterthur in der Defensive vor allem in der ersten Halbzeit äusserst anfällig.

Der Tiefpunkt war das 0:3 (33.). Nach einem kurz ausgeführten Eckball orientierten sich sämtliche Spieler der Gäste Richtung Ball, so dass Verteidiger Flavius Daniliuc aus naher Distanz völlig unbedrängt per Kopf im fünften Pflichtspiel für den FCB sein erstes Tor erzielen konnte. Die Flanke kam von Xherdan Shaqiri, der drei Minuten zuvor per Penalty zum 2:0 getroffen hatte. Shaqiri hält nun in der laufenden Meisterschaft bei je fünf Treffern und Assists, womit er in der Skorerliste die Nummer 1 ist.

Xherdan Shaqiri gegen Winterthur
Shaqiri war der beste Spieler auf dem Platz.Bild: sofascore

Die Winterthurer waren mit dem Resultat gut bedient. Die klar überlegenen Basler verzeichneten durch Philip Otele (32.) noch einen Latten- und durch Marin Soticek (67.) einen Pfostenschuss. Damit bleibt der FCB das einzige Team, gegen das die Winterthurer in der höchsten Liga sieglos sind, seit diese Super League heisst, was seit der Saison 2003/04 der Fall ist.

Während die Basler den vierten Sieg in den letzten fünf Meisterschaftsspielen feierten, muss sich der Winterthurer Trainer Uli Forte insbesondere beim Verteidigen etwas einfallen lassen. Seine weiterhin sieglose Mannschaft hat nach neun Partien nicht weniger als 28 Gegentore kassiert.

Basel - Winterthur 3:0 (3:0)
25'500 Zuschauer. - SR Schnyder.
Tore: 4. Leroy 1:0. 30. Shaqiri (Penalty) 2:0. 33. Daniliuc (Shaqiri) 3:0.
Basel: Hitz; Vouilloz, Adjetey, Daniliuc, Schmid (64. Cissé); Metinho (63. Koindredi), Leroy; Soticek, Shaqiri (73. Traoré), Otele (64. Salah); Ajeti (80. Broschinski).
Winterthur: Kapino; Martins, Arnold (21. Sahitaj), Citherlet, Diaby; Cueni; Dansoko (82. Beyer), Kasami (63. Golliard), Jankewitz (63. Durrer); Hunziker, Burkart (63. Momoh).
Verwarnungen: 16. Otele, 29. Citherlet, 47. Jankewitz, 49. Martins, 56. Sahitaj.

Thun – Servette 3:1

Der überraschende Aufsteiger Thun wird auch nach dem Ende der 9. Runde Leader bleiben. Die Berner Oberländer wendeten die Partie gegen Servette trotz eines Rückstands schon nach fünf Minuten. Weniger als eine Viertelstunde später führte das Team von Mauro Lustrinelli dank Treffern des Ex-Servettien Kastriot Imeri und Brighton Labeau 2:1 - in der Nachspielzeit folgte mit dem 3:1 die Siegsicherung.

Kastriot Imeri gegen Servette
Imeri zeigte eine starke Leistung gegen Servette.Bild: sofascore

Thun reagierte damit auf die ersten zwei Niederlagen im September mit zwei Erfolgen in St. Gallen und gegen Servette. Die weit ambitionierteren Genfer bleiben hingegen nach der zweiten Niederlage in Folge auf dem zweitletzten Platz kleben.

Thun - Servette 3:1 (2:1)
8609 Zuschauer. - SR Gianforte.
Tore: 6. Stevanovic (Mazikou) 0:1. 7. Imeri (Käit) 1:1. 18. Labeau 2:1. 93. Meichtry 3:1.
Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Bürki, Heule (81. Franke); Käit, Bertone; Matoshi (81. Meichtry), Imeri (60. Reichmuth); Labeau (76. Stewart), Ibayi (60. Rastoder).
Servette: Mall; Magnin (64. Atangana), Rouiller, Severin, Mazikou (88. Baron); Stevanovic, Cognat (76. Morandi), Fomba, Njoh; Antunes (64. Mráz); Ayé.
Verwarnungen: 71. Cognat, 84. Bürki, 84. Mazikou. (riz/sda)

Lugano – Zürich

Geht die Achterbahnfahrt vom FCZ weiter? Es kommt zum kniffligen Auswärtsspiel in Lugano

Tabelle

Die Torschützenliste:

