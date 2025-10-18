klar
Super League: Lugano gewinnt gegen den FCZ

FC Lugano players celebrate 1-0 goal, during the Super League soccer match FC Lugano against FC Zuerich, at the Cornaredo Stadium in Lugano, Saturday, October 18, 2025. (KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianin ...
Lugano freut sich über den dritten Sieg in Serie.Bild: keystone

«Gehen wieder mit null Punkten nach Hause und das nervt»: FC Zürich verliert in Lugano

Lugano kommt langsam aber sicher in Fahrt. Das 1:0 gegen Zürich ist der dritte Sieg in Serie für die Südtessiner.
18.10.2025, 19:3218.10.2025, 22:41

Nach fünf Spielen lag Lugano in der Super League mit drei Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz. Dazu kam das Ausscheiden im Cup gegen Cham aus der Promotion League. Dennoch behielten die Verantwortlichen die Ruhe. Das scheint sich auszuzahlen.

Matchwinner der Gastgeber war Daniel Dos Santos, der in der 25. Minute den einzigen Treffer der Partie erzielte. Einen grossen Anteil an diesem Tor hatte Vorbereiter Mattia Zanotti mit seinem kämpferischen Einsatz zuvor.In den letzten vier Partien holte Lugano zehn Punkte. Dank dem Dreier gegen Zürich rückte das Team von Trainer Mattia Croci-Torti in der Tabelle vom 8. in den 5. Rang vor und liegt nun einen Platz vor dem punktgleichen FCZ.

Dos Santos erzielte das einzige Tor des Spiels.Video: SRF

Dass Lugano zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft kein Gegentor kassierte, lag auch daran, dass bis auf die Nachspielzeit zu wenig von den zum zweiten Mal in Folge torlos gebliebenen Zürchern kam. In dieser vergaben Jorge Segura und Damienus Reverson noch zwei gute Möglichkeiten zum 1:1. In der 56. Minute hatte Markelo mit einem sehenswerten Abschluss die Latte getroffen.

Auch Lugano hatte Pech, als Antonios Papadopoulos in der 72. Minute mit einem wuchtigen Kopfball an der Latte scheiterte. (sda)

«Heute war ein Gegner auf dem Platz, der weiss wie man Fussball spielt und auch wie man verteidigt. Es zieht sich diese Saison bisher durch, wir kassieren die Gegentore zu einfach. Wir gehen wieder mit null Punkten nach Hause und das nervt.»
Yannick Brecher gegenüber SRF.

Lugano - Zürich 1:0 (1:0)
4450 Zuschauer. - SR Dudic.
Tor: 25. Daniel Dos Santos (Zanotti) 1:0.
Lugano: Von Ballmoos; Zanotti (84. Brault-Guillard), Papadopoulos, Mai, Alioski; Bislimi, Grgic; Cimignani, Daniel Dos Santos (77. Martim Marques), Mahou (60. Mahmoud); Behrens.
Zürich: Brecher; Comenencia (87. Tramoni), Kamberi, Segura, Rodic (65. Ligue); Palacio, Krasniqi (87. Reverson); Markelo, Zuber, Phaëton (66. Emmanuel); Kény (76. Perea).
Verwarnungen: 40. Zuber, 41. Zanotti, 53. Rodic, 70. Ligue. (riz/sda)

So liefen die anderen Spiele am Samstag:

Winterthur bleibt ohne Sieg: Basel gewinnt problemlos + Thun weiterhin Leader

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

