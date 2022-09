Fussball: Das Wichtigste aus Bundesliga, Serie A und Premier League

Fiorentina - Juventus Turin 1:1 (1:1) Tore: 9. Milik 0:1. 29. Kouamé 1:1. Bemerkungen: 44. Jovic (Fiorentina) schiesst Penalty an den Pfosten. (sda)

Juventus Turin kam in Florenz bei einem 1:1-Remis mit viel Glück um die erste Saisonniederlage herum. Die Hausherren waren von A bis Z die bessere Mannschaft. Nach früher Juventus-Führung übernahm die Fiorentina das Zepter und verpasste seinerseits die Führung kurz vor der Pause, als Luka Jovic einen Elfmeter verschoss. In der zweiten Halbzeit brachte Juve keinen einzigen Schuss mehr zustande.

Belinda Bencic steht mit dem Rücken zur Wand – und kämpft sich gegen ihre Angstgegnerin Sorana Cirstea mit 3:6, 7:5, 6:2 doch noch in die 3. Runde des US Open.

Belinda Bencic feiert am US Open einen hart erkämpften Sieg, der noch viel wert sein kann. Zum einen wegen der Art und Weise, zum andern wegen dem, was nun noch möglich ist. Dabei stand die Olympiasiegerin mit dem Rücken zur Wand.