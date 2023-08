Aufregung nach WM-Final: Spanischer Verbandspräsident küsst Spielerin auf den Mund

So habe Vilda den Spielerinnen verboten, ihre Zimmertüren abzuschliessen, um ihre Anwesenheit kontrollieren zu können. Auch habe er ihre Taschen kontrolliert, wenn sie das Hotel verlassen hätten und anschliessend wiederkamen. Der spanische Verband stellte sich aber hinter Vilda und kam der Aufforderung nach einer Entlassung nicht nach. Einige der Spielerinnen kehrten anschliessend trotzdem in den Kader zurück. (t-online.de/abu)

Tatsächlich ist nicht bekannt, wie nahe sich Rubiales und Hermoso stehen. Die Spielerin selbst nahm die Szene deutlich gefasster hin als die X-User. Sie gab Rubiales einen Klaps in die Seiten und suchte scheinbar lächelnd das Weite.

Ein englischsprachiger User fragte einfach nur: «Ich weiss nicht, was der Präsident des spanischen Fussballverbandes Luis Rubiales und Jenni Hermoso, eine der Star-Spielerinnen, für ein Verhältnis haben. Aber das wirkt etwas merkwürdig, oder?» und setzte ebenfalls ein Video der Szene dazu.

Entsprechend gross war die Freude bei allen Beteiligten nach dem engen Endspiel. Auch der Präsident des spanischen Fussballverbandes, Luis Rubiales, stand freudestrahlend auf dem Podium bei der Siegerehrung. Als die spanischen Spielerinnen ihre Goldmedaillen in Empfang nahmen, nahm Rubiales sie im Freudentaumel herzlich in den Arm. Allein das hätte wohl kaum für Aufregung gesorgt. Doch der 45-Jährige beliess es nicht bei einer Umarmung.

Der Traum ist wahr geworden: Die spanische Nationalmannschaft hat sich bei der Fussball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland die Krone aufgesetzt. Mit einem 1:0-Sieg gegen England im Finale holten die Spanierinnen den ersten Titel ihrer Geschichte.

Tim Berni (23) trainiert mit den ZSC Lions. Bekommt er noch einmal einen NHL-Vertrag oder wird er zum überbezahltesten Schweizer Spieler der Liga?

Tim Berni hat bei den ZSC Lions vor seinem Wechsel nach Nordamerika im Sommer 2021 in 176 Partien 30 Punkte produziert. Er kann nun in der Schweiz wechseln, wohin er will. Er hat keine vertraglichen Bindungen mehr zu den ZSC Lions.