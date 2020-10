Sport

Fussball

Fussball-Nati: Xherdan Shaqiri positiv auf Corona getestet



Bild: keystone

Shaqiri nach positivem Corona-Test symptomfrei – Spiele sollen wie geplant stattfinden

Xherdan Shaqiri wird positiv auf Covid-19 getestet. Der 28-Jährige, der in den kommenden Tagen sein Comeback im Nationalteam hätte geben sollen, befindet sich in Isolation.

Xherdan Shaqiri wurde positiv auf Covid-19 getestet. Dies gab der Schweizerische Fussballverband per Communiqué bekannt. Der bald 29-jährige Spieler des FC Liverpool befindet sich nun in Isolation.

Shaqiri war am Montag ins Camp der Nationalmannschaft eingerückt. Der Verband betont, dass die für Nationalteams geltenden strengen Schutzmassnahmen und Vorgaben der UEFA seit Beginn des Zusammenzugs strikte eingehalten wurden.

Gemäss Teamarzt Martin Maleck sollen die Spiele gegen Kroatien, Spanien und Deutschland wie geplant stattfinden.

«Die weitere Vorgehensweise wird mit der Gesundheitsbehörde und der UEFA abgeklärt. Alle anderen Spieler sind negativ getestet. Wir können somit weitermachen wie geplant und das Spiel morgen gegen Kroatien findet Stand jetzt statt. Die Mannschaft kann normal weitertrainieren.»

Das einzige, was verhindern könne, dass das Spiel morgen stattfindet, wäre, wenn andere Spieler plötzlich klinische Symptome zeigen würden, erklärte der Arzt.

Die nächsten Spiele der Schweizer Nati: Mittwoch, 7.10: Schweiz – Kroatien (Testspiel)

Samstag, 10.10: Spanien – Schweiz (Nations League)

Dienstag, 13.10: Schweiz – Deutschland​ (Nations League)

Man habe sich entschieden, morgen zusätzliche Corona-Tests durchzuführen. Bis die Ergebnisse eintreffen, dauere es rund 24 Stunden.

Shaqiri sei absolut symptomfrei, erklärt er Teamarzt. Zuvor war bekannt geworden, dass der Flügel nun doch beim FC Liverpool bleibt. Diesen Fakt, der bereits seit Montagabend mit Schluss des internationalen Transferfensters klar ist, begründete der 28-Jährige im Rahmen des Nati-Camps.

Xherdan Shaqiri über die Rückkehr in die Nati und den Verbleib beim FC Liverpool Video: extern / rest/sfv

Nun wollte der 82-fache Internationale die Woche mit der Nationalmannschaft nutzen, um in den Partien gegen Kroatien (am Mittwoch) und in der Nations League gegen Spanien (Samstag) und Deutschland (Dienstag) Spielpraxis zu sammeln – was nach dem positiven Coronatest hinfällig wurde. (abu/sda)

