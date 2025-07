Liveticker

CL-Sieger PSG gegen Bayern – wer zieht an der Klub-WM in den Halbfinal ein?

Am Samstag stehen an der Klub-WM in den USA zwei europäische Viertelfinal-Duelle im Fokus. Paris Saint-Germain misst sich ab 18 Uhr in Atlanta mit Bayern München. Der Champions-League-Sieger geht als leichter Favorit in die Partie gegen den deutschen Rekordmeister. Sowohl die Pariser als auch die Münchner können eigentlich auf all ihre Stammkräfte zählen, in der überdachten Arena dürfte zur Mittagszeit also ein hochkarätiges Match zu erwarten sein.

Der Sieger trifft im Halbfinal der Klub-WM dann auf Real Madrid oder Borussia Dortmund. Der letzte Viertelfinal findet ebenfalls am Samstagabend um 22 Uhr statt.

Die Partie zwischen PSG und dem FC Bayern verfolgst du hier im Liveticker und im Stream von Sat1.