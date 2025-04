Das Tor von Leonidas Stergiou bringt Stuttgart am Ende nichts. Bild: keystone

Stergiou trifft, aber verliert mit Stuttgart +++ Chelsea patzt, Liverpool siegt

Bundesliga

Stuttgart – Werder Bremen 1:2

Leonidas Stergiou erzielt das erste Saisontor für Stuttgart und kann am Ende doch nicht jubeln. Sein Team verliert das Heimspiel gegen Werder Bremen 1:2.

Der Schweizer Aussenverteidiger wurde in der 19. Minute mit einem Steilpass auf die Reise geschickt. Stergiou kam gerade noch vor dem herauseilenden Torhüter an den Ball und schob zur Führung ein. Es war das erste Saisontor für den 23-jährigen St. Galler, der einen Grossteil der Hinrunde wegen einer Rückenverletzung verpasst hatte und erst sein zehntes Ligaspiel bestritt.

Die Gäste aus Bremen glichen noch in der ersten Halbzeit durch Oliver Burke aus und drängten in der zweiten Hälfte auf den Siegtreffer. Nach dem Platzverweis von Nick Woltemade spielte Werder ab der 65. Minute in Überzahl, musste sich aber bis zur 90. Minute gedulden, ehe erneut Burke traf und seinem Team die drei Auswärtspunkte sicherte.

Für die Stuttgarter, bei denen Fabian Rieder zur Halbzeit eingewechselt wurde, sind die Europacup-Plätze damit etwas in die Ferne gerückt. Allerdings steht die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeness im Cupfinal, in dem sie am 24. Mai auf Arminia Bielefeld trifft.

VfB Stuttgart - Werder Bremen 1:2 (1:1)

Tore: 19. Stergiou 1:0. 32. Burke 1:1. 90. Burke 1:2.

Bemerkungen: 65. Gelb-Rote Karte gegen Woltemade (Stuttgart). Stuttgart mit Stergiou und Rieder (ab 46.), ohne Jaquez (Ersatz).

Premier League

Liverpool – West Ham 2:1

Liverpool ist weiterhin auf Kurs zum englischen Meistertitel. Beim 2:1-Heimsieg gegen West Ham mussten die Reds aber phasenweise noch zittern. Nach früher Führung kassierte Liverpool in der 86. Minute den Ausgleich durch ein Eigentor. Nur drei Zeigerumdrehungen später sorgte Virgil van Dijk mit dem 2:1 aber für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

Liverpool - West Ham United 2:1 (1:0)

Tore: 18. Diaz 1:0. 86. Robertson (Eigentor) 1:1. 89. Van Dijk 2:1.

Chelsea – Ipswich 2:2

Chelsea musste hingegen im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den Abstiegskandidaten Ipswich kamen die Blues nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Doch das war fast noch ein Erfolg: Chelsea holte einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand auf.

Chelsea - Ipswich Town 2:2 (0:2)

Tore: 19. Enciso 0:1. 31. Johnson 0:2. 46. Tuanzebe (Eigentor) 1:2. 79. Sancho 2:2.

Serie A

Atalanta – Bologna 2:0

Bologna muss im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag hinnehmen. Das Auswärtsspiel gegen Atalanta Bergamo endete mit einer 0:2-Niederlage.

Mateo Retegui und Mario Pasalic sorgten bis zur 21. Minute für die Führung, die die Hausherren bis zum Schluss verteidigten. Bei Bologna spielten Remo Freuler und Dan Ndoye durch, wobei Ndoye auf der linken Seite immer wieder für Gefahr sorgte und am Ende der meistgefoulte Spieler der Partie war. Am Spielstand konnte aber auch er nichts mehr ändern. Michel Aebischer musste sich derweil einmal mehr mit der Rolle des Ersatzspielers begnügen.

Für Bologna war es erst die fünfte Liga-Niederlage der Saison. In den sechs Spielen zuvor hatte das Team 16 von 18 möglichen Punkten geholt.

Atalanta Bergamo - Bologna 2:0 (2:0)

Tore: 3. Retegui 1:0. 21. Pasalic 2:0.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler und Ndoye, ohne Aebischer (Ersatz). (abu/sda)

La Liga

Ligue 1

Österreichische Bundesliga

Sturm Graz darf weiter von der erfolgreichen Titelverteidigung in Österreichs Bundesliga träumen. Die Steirer gewannen trotz Unterzahl in Salzburg 2:1 und bauten ihren Vorsprung auf den ehemaligen Serienmeister auf fünf Punkte aus.

Adam Daghim brachte die «Bullen» verdient in Führung (32.), doch Sturm drehte die Partie in der zweiten Halbzeit durch einen Doppelpack von Otar Kiteishvili.

Wenige Minuten vor dem Siegtreffer war der Schweizer Gregory Wüthrich nach einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Der Grazer Abwehrchef wird dem Team voraussichtlich in den nächsten beiden Spielen gegen Linz und Austria Wien fehlen. (abu/sda/apa)