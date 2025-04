Der FC Zürich muss in die Abstiegsrunde. Bild: keystone

«Wenigstens steigen wir nicht ab»: Die Stimmen zum letzten Spieltag vor der Ligateilung

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Grosse Frustration in Zürich und St.Gallen. Der FCZ verliert gegen YB und fällt am letzten Spieltag vor der Ligateilung in die Relegation Group. Damit verpassen die Zürcher auch das europäische Geschäft für die nächste Saison. Trotz des Sieges gegen Sion bleibt auch St.Gallen unter dem Strich und muss den Gang in die Relegation Group antreten.

Anders ist die Gemütslage bei Lausanne-Sport, die Waadtländer profitieren vom Ausrutscher der Zürcher und qualifizieren sich für die Championship Group. Das sind die Stimmen zum letzten Spieltag.

FC Zürich

Ancillo Canepa, Präsident

«Es ist eine riesige Enttäuschung. Ohne Not geraten wir in Rückstand und der Torhüter von YB hat eine grandiose Partie geliefert. Wir haben die Qualifikation nicht heute verpasst. Es ist nicht lustig und wir müssen uns Gedanken machen.



Wir mussten nach dem 0:2 damit rechnen, dass wir die Top 6 verpassen. Es sind solche Spiele, die in die falsche Richtung gehen. Wenn man Fussball spielt, muss man auch verlieren können. Wenigstens steigen wir nicht ab, das ist ein kleiner Trost.



Die Teilnahme am Europacup war das Ziel, dass wir die Top 6 jetzt noch verpassen, ist ärgerlich.»

srf

Steven Zuber, Mittelfeldspieler

«In unseren Gesichtern sieht man die Enttäuschung. Wir haben uns viel vorgenommen und relativ gut gemacht. Wir haben zwei Situationen nicht optimal verteidigt und wurden direkt bestraft.» srf

Das sagt Steven Zuber nach dem Spiel. Video: SRF

Yannick Brecher, Torhüter und Captain

«Es ist eine grosse Enttäuschung, konnten wir den Ausgleich nicht erzielen. Auch ein wenig Wut nach der schlechten ersten Halbzeit in einem solch wichtigen Spiel.



Wir wollten nächstes Jahr europäisch spielen. Dieses Ziel haben wir verfehlt. Wir müssen in den letzten fünf Spielen eine Reaktion zeigen. Man darf von uns erwarten, dass wir diese Spiele so angehen, dass wir sie gewinnen müssen und wollen. Das muss unser Ziel sein, auch wenn man nichts mehr dafür bekommt.



Wir haben in vielen Spielen unnötig Punkte liegen lassen, wie Canepa gesagt hat, haben wir die Championship Group nicht nur heute verpasst.»

blue

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Lausanne-Sport

Ludovic Magnin, Trainer

«Wir haben wieder eine Seele in der Mannschaft, das habe ich schon gestern gemerkt und auch heute den Jungs gesagt. Die Jungs haben von der ersten Minute so gespielt, wie wir es wollen. Wir haben unser letztes Hemd gegeben und sind berechtigterweise über dem Strich.



Ein riesiger Druck fällt weg, einige Leute in der Garderobe hatten feuchte Augen. Wir hatten viele Rückschläge seit Januar und nie nachgelassen. Ich bin froh, dass die Mannschaft meine Aufregung vor dem Spiel gespürt und auf dem Platz alles gegeben hat.»



blue

Vincent Steinmann, Präsident

«Es ist grossartig und es sind viele Emotionen. Wir haben unser Ziel erreicht und sind enorm zufrieden.



Es ist wichtig, dass wir als Klub zusammen gewinnen und verlieren. Wir möchten in Lausanne wieder eine Kultur des Gewinnens aufbauen. Es ist auch ein wichtiges Zeichen an die Investoren, welche viel investieren und das auch weiterhin machen werden.»

srf

Das ganze Interview mit Vincent Steinmann. Video: SRF

Olivier Custodio, Mittelfeldspieler

«Es ist ein schönes Gefühl, wir wussten, dass wir heute unbedingt gewinnen müssen. Zum Glück hat auch YB gewonnen.



Wenn du drei Minuten auf das Ende des anderen Spiels warten musst, sind das wahrscheinlich die drei längsten Minuten meines Lebens gewesen.»

blue

St.Gallen

Matthias Hüppi, Präsident

«Die Mannschaft hat die heutigen Hausaufgaben erledigt. Aber leider hat es nicht gereicht. Mir war wichtig, dass der Auftritt insgesamt ein guter ist, damit die Zuschauer belohnt werden.



Jetzt ist der Moment zum Hinstehen und Sagen: ‹Ja, wir haben es gemeinsam verpasst.› Etwas, was ich immer wieder sage und auch pflege, ist: ‹Die Sonne scheint für alle und draussen steht keiner alleine im Regen.›



Wir haben volles Vertrauen in den Trainerstaff, ich bin oft auf dem Trainingsplatz und sehe, wie gearbeitet wird und auch, wie die Energie der Mannschaft ist. Wir schafften es schlussendlich zu wenig, die Leistung auf den Platz zu bringen.



Das Verpassen des europäischen Geschäfts heisst auch, dass wir finanzielle Konsequenzen davontragen.



Wenn wir jetzt auf Luzern und Basel schauen, dann ist es keine Katastrophe, dass sie letztes Jahr die Top 6 verpasst haben. Aber natürlich gefällt mir diese Situation gar nicht.»

blue

Das Interview mit Matthias Hüppi. Video: SRF

Jozo Stanic, Innenverteidger

«Heute kann ich den Jungs nur ein Kompliment machen. Wir hatten in dieser Saison zu viele Höhen und Tiefen. Nun müssen wir uns sammeln und schauen, was wir besser machen können. In den letzten Spielen haben wir unser wahres Gesicht gezeigt.



Die Mannschaft hat einen riesigen Charakter. Wir werden einen neuen Anlauf nehmen und es viel besser machen.»

srf