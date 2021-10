Cristiano Ronaldo konnte sich gegen Leicester keine einzige Torchance herausspielen. Bild: keystone

ManUnited im 30. Auswärtsspiel wieder geschlagen – Liverpool vermiest Ranieri das Debüt

In der 8. Runde der englischen Meisterschaft setzt sich Manchester City um drei Punkte von Manchester United ab. Die «Citizens» schlagen Burnley 2:0, die United verliert 2:4 in Leicester. Souverän bleibt der FC Liverpool.

Leicester – ManUnited 4:2

Nach zuvor 29 ungeschlagenen Auswärts-Auftritten in der Premier League muss YBs Champions-League-Gegner Manchester United in der Fremde erstmals wieder als Verlierer vom Platz. Gegen Leicester City setzte es eine verdiente 2:4-Niederlage ab. Mason Greenwood brachte die «Red Devils» nach 19 Minuten zwar in Führung, Youri Tielemans schlug für die Gastgeber mit einem gekonnten Heber aber noch vor der Pause zurück.

Heiss wurde es in der Schlussphase: Çaglar Söyüncü brachte Leicester in der 78. Minute in Führung, doch Marcus Rashford glich bereits vier Minuten später wieder aus. Doch auch Leicester schlug sogleich zurück: Jamie Vardy sorgte in der 83. Minute für das 3:2 und Patson Daka erzielte in der Nachspielzeit schliesslich noch den 4:2-Endstand. Zum enttäuschenden Auftritt der United passte, dass Cristiano Ronaldo sich nicht einmal eine reelle Chance erarbeitete.

Auf United-Coach Ole Gunnar Solskjaer dürften nun ungemütliche Tage zukommen. Die kommenden Premier-League-Gegner der «Red Devils» heissen Liverpool, Tottenham und Manchester City. In der Champions League geht es zudem zweimal gegen Atalanta Bergamo.

Leicester City - Manchester United 4:2 (1:1)

32'219 Zuschauer.

Tore: 19. Greenwood 0:1. 31. Tielemans 1:1. 78. Söyüncü 2:1. 82. Rashford 2:2. 83. Vardy 3:2. 91. Daka 4:2.

Greenwood trifft zum 1:0 für ManUnited. Video: streamja

Tielemans zirkelt den Ball zum 1:1 für Leicester in den Winkel. Video: streamja

Söyüncü bringt Leicester mit 2:1 in Führung. Video: streamja

Rashford gleicht zum 2:2 für die United aus. Video: streamja

Vardy bringt Leicster postwendend wieder mit 3:2 in Führung. Video: streamja

Das 4:2 für Leicester durch Video: streamja

ManCity – Burnley 2:0

Manchester City dagegen gegen den sieglosen Zweitletzten Burnley weitaus höher gewinnen müssen als durch die Tore von Bernardo Silva und Kevin De Bruyne. Allein Riyad Mahrez scheiterte bei mehreren guten Möglichkeiten. Bei der besten traf der Algerier die Latte. Dank des 2:0-Siegs bleibt das Team von Pep Guardiola aber in der Spitzengruppe.

Manchester City - Burnley 2:0 (1:0)

Tore: 12. Bernardo Silva 1:0. 71. De Bruyne 2:0.

Bernardo Silva bringt die «Citizens» mit 1:0 in Front. Video: streamja

De Bruyne sichert ManCity mit dem 2:0 den Sieg. Video: streamja

Watford – Liverpool 0:5

Der FC Liverpool bleibt in der Premier League weiter ungeschlagen und setzt sich vorläufig an die Tabellenspitze. Die «Reds» setzten sich beim FC Watford nach einer überlegenen Vorstellung souverän mit 5:0 durch. Sadio Mané, der zum 100. Mal in der höchsten, englischen Spielklasse traf, Firmino mit einem Hattrick und Mohamed Salah mit einem Traumsolo schossen die Tore für das Team von Trainer Jürgen Klopp.

Damit missglückte das Debüt von Claudio Ranieri wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag deutlich. Der Italiener hatte den FC Watford vor der Länderspielpause als Chefcoach übernommen. Für Ranieri, der bei 226 Premier-League-Spielen auf der Bank sass und Leicester 2016 sensatinell zum Titel führte, war es die bisher höchste Pleite in England.

Watford - Liverpool 0:5 (0:2)

21'085 Zuschauer.

Tore: 9. Mané 0:1. 37. Firmino 0:2. 52. Firmino 0:3. 54. Salah 0:4. 91. Firmino 0:5. (pre/sda)

Mané eröffnet mit dem 1:0 den Torreigen. Video: streamja

Firmino muss beim 2:0 nur den Fuss hinhalten. Video: streamja

Beim 3:0 schnürt Firmino seinen Doppelpack. Video: streamja

Salah tanzt beim 4:0 für die «Reds» alle aus. Video: streamja

Firmino macht kurz vor Schluss mit dem 5:0 seinen Hattrick perfekt. Video: streamja