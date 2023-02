Hatte nicht viel zu tun: Yann Sommer in Bayerns Tor. Bild: www.imago-images.de

Fischers Union unterliegt Bayern + Erster Titel für ManUnited seit 2017 + Seferovic trifft

Bundesliga

Bayern – Union Berlin 3:0

Das Duell zwischen dem vor dem Spieltag Erst- und dem Drittplatzierten wurde nicht die erhofft spannende Partie zweier Spitzenmannschaften. Zu stark präsentierten sich die Bayern schon in der ersten Halbzeit. Eine gute halbe Stunde hielt die Gegenwehr von Union Berlin in der Defensive. Eric Maxim Choupo-Moting traf in der 31. Minute per Kopf zum 1:0 – es war nicht die erste gute Chance des Gastgebers. Bis zur Pause trafen auch noch Kingsley Coman und Jamal Musiala. Wirklich gefährlich wurde es für die Bayern auch in der 2. Halbzeit nie und so verweist der Rekordmeister Borussia Dortmund, das am Samstag in Hoffenheim gewonnen hatte, wieder auf Platz 2.

Coman setzt sich alleine durch und trifft. Video: streamja

Bayern München - Union Berlin 3:0 (3:0).

Tore: 31. Choupo-Moting 1:0. 40. Coman 2:0. 45. Musiala 3:0.

Bemerkungen: Bayern München mit Sommer.

Freiburg – Leverkusen 1:1

Der SC Freiburg und Bayer Leverkusen teilten die Punkte am Sonntagnachmittag. Vincenzo Grifo brachte die Gastgeber in der ersten Halbzeit mit einem direkt verwandelten Freistoss in Führung, in der 67. Minute gelang dem Iraner Sardar Azmoun auf Vorlage von MItchell Bakker der Ausgleich. Freiburg verpasste damit, wieder an Leipzig vorbei auf den 4. Platz zu ziehen.

Der Freistosstreffer von Vincenzo Grifo. Video: streamja

Freiburg - Leverkusen 1:1 (1:0).

Tore: 29. Grifo 1:0. 67. Azmoun 1:1.

Englischer League Cup

Manchester United – Newcastle 2:0

Erik ten Hag hat seinen ersten Titel als Trainer von Manchester United. Im Final des League Cup setzte sich das Team des niederländischen Coaches souverän gegen Newcastle durch. Die Tore erzielten Casemiro und Marcus Rashford innert weniger Minuten in der ersten Halbzeit. In der Folge blieben die «Red Devils» das gefährlichere Team.

Obwohl Newcastle mehr Ballbesitz hatte, fand nur ein Schuss den Weg aufs Tor von United-Keeper David De Gea, während sein Gegenüber Loris Karius mehrmals parieren musste. Karius ersetzte den gesperrten Nick Pope, weil die nominelle Nummer 2 Martin Dubravka in dieser Saison im selben Wettbewerb bereits für Manchester United zum Einsatz gekommen und deshalb nun nicht einsatzberechtigt war. Es ist der erste Titel für Manchester United seit dem Europa-League-Triumph in der Saison 2016/17. Fabian Schär geht mit Newcastle hingegen leer aus.

Kurz nach dem Führungstreffer traf auch Marcus Rashford. Video: streamja

Newcastle United - Manchester United 0:2 (0:2).

Wembley, London.

Tore: 33. Casemiro 0:1. 39. Botman (Eigentor) 0:2.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Premier League

Tottenham – Chelsea 2:0

Die zweite Halbzeit hatte kaum begonnen, da fasste sich Oliver Skipp ein Herz und hielt einfach mal drauf – mit Erfolg. Der Schuss des 22-jährigen Mittelfeldspielers der Tottenham Hotspur flog nämlich genau an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor. Chelsea-Goalie Kepa konnte den Gegentreffer 19 Sekunden nach der Pause nicht verhindern. In der 82. Minute sorgte Harry Kane dann für die Entscheidung. Zu diesem Zeitpunkt stand Denis Zakaria nach seiner Einwechslung bereits auf dem Feld.

Damit schlittert Chelsea immer weiter in die Krise – fünfmal in Folge blieben die «Blues» in der Liga nun ohne Sieg. Das Team von Trainer Graham Potter liegt in der Tabelle nur auf Rang 10. Auch in der Champions League droht nach der Niederlage im Hinspiel gegen Borussia Dortmund das Ausscheiden im Achtelfinal.

Die Highlights mit Skipps Hammer ab 1:43 Minuten. Video: YouTube/Sky Sport Austria

Tottenham Hotspur - Chelsea 2:0 (0:0).

Tore: 46. Skipp 1:0. 82. Kane 2:0.

Bemerkungen: Chelsea mit Zakaria (ab 62.).

Serie A

Bologna – Inter Mailand 1:0

Dieses Ergebnis dürfte Leader Napoli freuen. Inter Mailand, als Tabellenzweiter erster Verfolger der Süditaliener, unterliegt überraschend in Bologna und lässt den Rückstand auf Napoli auf 18 Punkte anwachsen. Den einzigen Treffer erzielte Riccardo Orsolini in der 76. Minute. Der Sieg war keineswegs unverdient, da Bologna dem Favoriten mindestens ebenbürtig war. Für das Team, bei dem Michel Aebischer kurz vor Schluss für den Torschützen eingewechselt wurde, war es der vierte Sieg in den letzten fünf Spielen.

Die Highlights mit dem entscheidenden Treffer ab 2:27 Minuten. Video: YouTube/Serie A

Bologna - Inter Mailand 1:0 (0:0).

Tor: 76. Orsolini 1:0.

Bemerkungen: Bologna mit Aebischer (ab 87.).

Ligue 1

Monaco – Nice 0:3

Monaco - Nice 0:3 (0:2).

Tore: 8. Moffi 0:1. 26. Moffi 0:2. 43. Thuram 0:3.

Bemerkungen: Monaco mit Embolo (bis 46.). Nice mit Lotomba.

Lorient - Auxerre 0:1 (0:0).

Tor: 58. Raveloson 0:1.

Bemerkungen: Lorient ohne Mvogo (verletzt).

La Liga

Celta Vigo – Valladolid 3:0

Haris Seferovic erzielte im vierten Einsatz für Celta Vigo seinen ersten Treffer. Der von Benfica Lissabon nach dem missglückten Gastspiel bei Galatasaray Istanbul nach Spanien weiterverliehene Schweizer Nationalstürmer stand zum ersten Mal in der Startformation und brachte sein Team beim 3:0-Heimsieg gegen Valladolid nach 17 Minuten mit einem Kopfball in Führung.

Seferovic trifft erstmals für seinen neuen Verein. Video: streamja

Celta Vigo - Valladolid 3:0 (2:0).

Tore: 17. Seferovic 1:0. 32. Veiga 2:0. 64. Veiga 3:0.

Bemerkungen: Celta Vigo mit Seferovic (bis 55.). 84. Rote Karte gegen Amallah (Valladolid).

(nih/sda)