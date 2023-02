Darf sich für seinen ersten Treffer für die Spurs feiern lassen: Oliver Skipp (3. v. r.). Bild: keystone

Spurs-Hammer besiegelt Chelsea-Niederlage +++ Inter lässt Napoli ziehen

Bundesliga

Premier League

Tottenham – Chelsea 2:0

Die zweite Halbzeit hatte kaum begonnen, da fasste sich Oliver Skipp ein Herz und hielt einfach mal drauf – mit Erfolg. Der Schuss des 22-jährigen Mittelfeldspielers der Tottenham Hotspur flog nämlich genau an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor. Chelsea-Goalie Kepa konnte den Gegentreffer 19 Sekunden nach der Pause nicht verhindern. In der 82. Minute sorgte Harry Kane dann für die Entscheidung. Zu diesem Zeitpunkt stand Denis Zakaria nach seiner Einwechslung bereits auf dem Feld.

Der Hammer von Skipp. Video: streamja

Damit schlittert Chelsea immer weiter in die Krise – fünfmal in Folge blieben die «Blues» in der Liga nun ohne Sieg. Das Team von Trainer Graham Potter liegt in der Tabelle nur auf Rang 10. Auch in der Champions League droht nach der Niederlage im Hinspiel gegen Borussia Dortmund das Ausscheiden im Achtelfinal.

Tottenham Hotspur - Chelsea 2:0 (0:0).

Tore: 46. Skipp 1:0. 82. Kane 2:0.

Bemerkungen: Chelsea mit Zakaria (ab 62.).

Serie A

Bologna – Inter Mailand

Dieses Ergebnis dürfte Leader Napoli freuen. Inter Mailand, als Tabellenzweiter erster Verfolger der Süditaliener, unterliegt überraschend in Bologna und lässt den Rückstand auf Napoli auf 18 Punkte anwachsen. Den einzigen Treffer erzielte Riccardo Orsolini in der 76. Minute. Der Sieg war keineswegs unverdient, da Bologna dem Favoriten mindestens ebenbürtig war. Für das Team, bei dem Michel Aebischer kurz vor Schluss für den Torschützen eingewechselt wurde, war es der vierte Sieg in den letzten fünf Spielen.

Die Highlights mit dem entscheidenden Treffer ab 2:27 Minuten. Video: YouTube/Serie A

Bologna - Inter Mailand 1:0 (0:0).

Tor: 76. Orsolini 1:0.

Bemerkungen: Bologna mit Aebischer (ab 87.).

Ligue 1

Lorient - Auxerre 0:1 (0:0).

Tor: 58. Raveloson 0:1.

Bemerkungen: Lorient ohne Mvogo (verletzt).

La Liga

(nih/sda)