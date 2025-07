Der Triumphator in Paris: Tadej Pogacar vor dem Arc de Triomphe. Bild: keystone

Pogacar für einmal geschlagen – und doch der grosse Sieger der Tour de France

Die letzte Etappe war ein Trost für alle anderen Radprofis: Tadej Pogacar kann doch nicht schalten und walten, wie er will. Der Gesamtsieger der Tour de France peilte den Etappensieg in Paris an, doch Wout van Aert war im Klassiker-Finale in Montmartre stärker.

Mehr «Sport»

Wout van Aert hat die Schlussetappe der Tour de France in Paris solo gewonnen. Auf dem harten Olympia-Circuit mit Kopfstein-Pflaster hielt er unter anderen Tadej Pogacar, der ebenfalls um den Tagessieg kämpfte, in Schach.

Viel Volk im Stadtteil Montmartre. Bild: keystone

Pogacar gewinnt die Tour de France zum vierten Mal. Neben ihm stehen Jonas Vingegaard und Florian Lipowitz auf dem Podest. (ram/sda)

* folgt mehr *