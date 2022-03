Cristiano Ronaldo wird zum fünften Mal in seiner Karriere an einer WM-Endrunde teilnehmen. Bild: keystone

Ronaldo und Lewandowski dürfen jubeln – Portugal und Polen an der WM in Katar dabei

WM-Playoff

Portugal – Nordmazedonien 2:0

Ganz Portugal jubelt: Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo fährt zur WM 2022 nach Katar. Im entscheidenden Spiel der Playoffs setzten sich die Iberer gegen Italien-Bezwinger Nordmazedonien durch. Bruno Fernandes traf per Doppelpack (32., 65.) zum 2:0-Sieg der Gastgeber in Porto. Die Portugiesen setzten damit eine eindrucksvolle Serie fort: Seit 1998 hat das Team keine WM oder EM mehr verpasst.

Ronaldo und Co. gingen gewarnt in die Partie: Aussenseiter Nordmazedonien hatte fünf Tage zuvor Italien mit 1:0 ausgeschaltet. Portugal hatte zwar auch seine Mühe, aber auch deutlich mehr vom Spiel. Nach einer halben Stunde war es so weit: Bruno Fernandes zog nach einem Doppelpass mit seinem Klubkollegen Ronaldo unhaltbar ab. Nach der Pause liess der Mittelfeldspeiler von Manchester United mit einer Direktabnahme sein achtes Länderspieltor folgen.

Portugal - Nordmazedonien 2:0 (1:0)

Porto. - SR Taylor (ENG).

Tore: 32. Bruno Fernandes 1:0. 69. Bruno Fernandes 2:0.

Das 1:0 für Portugal durch Bruno Fernandes. Video: streamja

Bruno Fernandes ist auch für das 2:0 zuständig. Video: streamja

Polen – Schweden 2:0

Auch Polen hat das Ticket zur WM-Endrunde gelöst – durch einen 2:0-Erfolg gegen Schweden. Bayern-Star Robert Lewandowski kurz nach der Pause per Elfmeter und Piotr Zielinski in der 72. Minute liessen die «Bialo-Czerwoni» jubeln. Das Team von Trainer Czeslaw Michniewicz nimmt somit in Katar zum zweiten Mal in Folge und insgesamt zum neunten Mal an einer WM teil.

Polen - Schweden 2:0 (0:0)

Chorzow. - SR Orsato (ITA).

Tore: 49. Lewandowski (Foulpenalty) 1:0. 73. Zielinski 2:0.

Lewandowski trifft per Penalty zum 1:0 für Polen. Video: streamja

Zielinsky macht für Polen mit dem 2:0 alles klar. Video: streamja

Testspiele

Niederlande – Deutschland 1:1

Neuntes Spiel, zum neunten Mal ungeschlagen – die Siegesserie des deutschen Bundestrainers Hansi Flick hat aber ein Ende. 237 Tage vor dem Anpfiff der WM in Katar gab es für Deutschland gegen die Niederlande nur ein 1:1. Für die DFB-Elf traf Thomas Müller kurz vor der Pause, für die von Louis van Gaal trainerte «Elftal» netzte Steven Bergwijn in der 68. Minute aus kurzer Distanz zum 1:1 ein.

Niederlande - Deutschland 1:1 (0:1)

Amsterdam.

Tore: 45. Müller 0:1. 68. Bergwijn 1:1.

Müller bringt die DFB-Elf kurz vor der Pause mit 1:0 in Front. Video: streamja

Bergwijn gleicht für die Niederlande aus kurzer Distanz aus. Video: streamja

Türkei – Italien 2:3

Italien rehabilitierte sich mit einem 3:2-Sieg gegen die Türkei wenigstens teilweise für das WM-Aus gegen Nordmazedonien. Matchwinner für die «Squadra Azzurra», die zunächst früh in Rückstand geriet, war Sassuolo-Stürmer Giacomo Raspadori. Mit seinem Doppelpack stellte er vor und nach der Pause von 1:1 auf 3:1.

Türkei - Italien 2:3 (1:2)

Konya.

Tore: 4. Ünder 1:0. 35. Cristante 1:1. 39. Raspadori 1:2. 69. Raspadori 1:3. 83. Dursun 2:3.

Ünder bringt die Türkei früh mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Cristante gleicht für Italien per Kopf zum 1:1 aus. Video: streamja

Raspadori macht die Wende mit dem 2:1 für Italien perfekt. Video: streamja

Raspadori schnürt beim 3:1 seinen Doppelpack. Video: streamja

Dursun trifft in der Schlussphase noch zum 2:3 für die Türken. Video: streamja

England – Elfenbeinküste 3:0

England - Elfenbeinküste 3:0 (2:0)

London.

Tore: 30. Watkins 1:0. 45. Sterling 2:0. 93. Mings 3:0.

Bemerkungen: 40. Gelb-rote Karte gegen Aurier (Elfenbeinküste).

Watkins schiebt den Ball zum 1:0 für England über die Linie. Video: streamja

Das 2:0 für die «Three Lions» durch Sterling. Video: streamja

Frankreich – Südafrika 4:0*

Mbappé trifft traumhaft zum 1:0 für Frankreich. Video: streamja

Giroud doppelt für «Les Bleus» zum 2:0 nach. Video: streamja