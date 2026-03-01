Weiss, sich zu inszenieren: Olympiasiegerin Jutta Leerdam. Bild: keystone

Jutta Leerdams BH-Blitzer: Ihr Olympia-Anzug bringt XXL-Summe ein

Durch einen Sponsoren-Trick erregte Jutta Leerdam mit ihrem Rennanzug Aufregung bei Olympia. Jetzt brachte das Kleidungsstück eine hohe Geldsumme für einen guten Zweck ein.

Das niederländische Olympische Komitee hat den Gold-Rennanzug von Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam für 195'000 Euro versteigert. Die 25-Jährige trug das Outfit bei ihrem Olympiasieg über 1'000 Meter sowie beim Gewinn der Silbermedaille über 500 Meter bei den Winterspielen in Italien.

Bei der Auktion auf der Plattform «MatchWornShirt» kam es in der Schlussphase zu einem Kopf-an-Kopf-Duell zwischen zwei Bietern. Eine Stunde vor Ende lag das höchste Gebot noch bei knapp mehr als 9'000 Euro.

Auch andere Rennanzüge versteigert

Die Niederländerin hatte nach ihrem Goldlauf den Reissverschluss ihres Anzugs geöffnet und den Sport-BH ihres Sponsors gezeigt. Bei den Olympischen Spielen sind private Werbepartner auf der Kleidung verboten.

Auch die Outfits ihrer Teamkolleginnen und Olympiasiegerinnen Femke Kok über die 500 Meter sowie Antoinette Rijpma-de Jong über die 1'500 Meter kamen unter den Hammer. Den Topwert erzielte aber mit Abstand Leerdams Anzug.

Der Erlös kommt den Vereinen zugute, in denen die Athletinnen und Athleten ihre Karriere begonnen haben. Das niederländische Olympische Komitee erklärte:

«Durch diese Auktion geben die Athletinnen und Athleten etwas zurück an die Orte, an denen ihre sportliche Reise begann, unterstützen die Förderung neuer Talente und investieren in die niederländischen Sportheldinnen und Sporthelden von morgen.»

