Daichi Kamada bezwingt Yann Sommer und erzielt so das entscheidende 3:2. Bild: keystone

Vierte Pleite in Serie – Gladbach findet auch gegen Frankfurt nicht aus der Krise

Mit einem 2:3 im Heimspiel gegen Eintracht bezieht Borussia Mönchengladbach seine vierte Niederlage in Serie in der Bundesliga.

In den vier Spielen liessen die «Fohlen» 17 Gegentore zu. Es ist ein deutliches Indiz dafür, dass derzeit auf dem Platz nichts mehr zusammenpasst, am wenigsten in der Defensive. In der Zeit kurz vor und kurz nach der Pause im Match gegen Frankfurt liess Gladbach die Tore zum 1:1, zum 1:2 und zum 2:3 zu. Jedes Mal fanden die gegnerischen Vorbereiter und Torschützen genügend Platz vor, sodass Goalie Yann Sommer jeweils keine reelle Chance auf eine Abwehr hatte.

Die Gladbacher, bei denen Denis Zakaria den kurzfristig erkrankten Nico Elvedi in der Mitte der Dreierabwehr vertrat, konnten die letzten fast 25 Minuten nach einem Platzverweis gegen einen Frankfurter in Überzahl spielen. Aber sie wussten den Vorteil in keiner Art zu nutzen. Sie erspielten nur zwei nennenswerte Torchancen.

Trainer Adi Hütter könnte ausgerechnet im Match gegen seinen alten Verein Eintracht Frankfurt zum letzten Mal auf der Gladbacher Bank gesessen sein. Die Absetzung des Vorarlbergers steht im Raum. Vor der kurzen Winterpause steht am Samstag noch das Bundesliga-Spiel auswärts gegen Hoffenheim an.

1:0 Mönchengladbach: Florian Neuhaus (6.). Video: streamja

1:1 Frankfurt: Rafael Borré (45.). Video: streamja

1:2 Frankfurt: Jesper Lindström (50.). Video: streamja

2:2 Mönchengladbach: Ramy Bensebaini (54.). Video: streamja

2:3 Frankfurt: Daichi Kamada (55.). Video: streamja

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 2:3 (1:1)

10'028 Zuschauer.

Tore: 6. Neuhaus 1:0. 45. Borre 1:1. 50. Lindström 1:2. 54. Bensebaini (Foulpenalty) 2:2. 55. Kamada 2:3.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Zakaria und Embolo (verwarnt), ohne Elvedi (krank). Eintracht Frankfurt mit Sow. 70. Gelb-rote Karte gegen Tuta (Eintracht Frankfurt).

Die Tabelle:

(dab/sda)