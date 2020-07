Sport

Fussball

Welbeck zaubert im Abstiegskampf mit Fallrückzieher – Chelsea siegt



Bild: keystone

Welbeck zaubert im Abstiegskampf mit Fallrückzieher – Chelsea siegt

Crystal Palace – Chelsea 2:3

Im Rennen um einen Champions-League-Platz in der kommenden Saison hat der FC Chelsea vorgelegt. Die «Blues» gewannen ein Londoner Stadtderby bei Crystal Palace mit 3:2. Weltmeister Olivier Giroud und Christian Pulisic hatten Chelsea 2:0 in Führung gebracht, doch Wilfried Zaha mit einem herrlichen Treffer verkürzte noch vor der Pause mit einem wuchtigen Distanzschuss. Nach der Pause erhöhte Tammy Abraham, doch weil Christian Benteke postwendend traf, blieb es bis zum Schlusspfiff eine enge Kiste. In der 95. Minute klatschte ein Kopfball von Crystal Palaces Innenverteidiger Scott Dann an den Pfosten.

Tore: 6. Giroud 0:1. 27. Pulisic 0:2. 34. Zaha 1:2. 71. Abraham 1:3. 72. Benteke 2:3.

Watford – Norwich City 2:1

Im Kampf gegen den Abstieg hat der FC Watford einen wichtigen Heimsieg in einem «Sechs-Punkte-Spiel» gefeiert. Zwar ging der Tabellenletzte Norwich City schon nach vier Minuten in Führung. Doch wenig später glichen die «Hornets» aus und zehn Minuten nach der Pause zeigte Danny Welbeck, weshalb er einst als Englands grosse Sturmhoffnung galt. Der 29-Jährige erzielte mittels Fallrückzieher das 2:1. Für Norwich, wo Timm Klose in der Innenverteidigung durchspielte und Josip Drmic in der 83. Minute eingewechselt wurde, sieht es nun immer düsterer aus.

Tore: 4. Buendia 0:1. 10. Dawson 1:1. 55. Welbeck 2:1. - Bemerkungen: Norwich mit Klose und Drmic (ab 83.). (ram/sda)

Die Tabelle

