freundlich12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Transfer-News: Alessandro Vogt wechselt von St.Gallen zu Hoffenheim

Alessandro Vogt (SG), links, bejubelt sein 1-1 mit Behar Neziri, im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC St. Gallen (SG) und den BSC Young Boys (YB), am Sonntag, 9. Nove ...
Shootingstar Alessandro Vogt verlässt St.Gallen.Bild: keystone

Jetzt ist es fix: Alessandro Vogt verlässt den FCSG im Sommer Richtung Bundesliga

09.03.2026, 19:3909.03.2026, 19:42

Die Spatzen pfiffen es längst von den Dächern, doch nun ist es auch offiziell bestätigt: Shootingstar Alessandro Vogt verlässt den FC St.Gallen im kommenden Sommer und wird in die Bundesliga wechseln. Die der Ostschweizer Klub bestätigt, wird er der 21-Jährige sich dann der TSG Hoffenheim anschliessen.

Trotz der Perspektive, die der FCSG seinem Eigengewächs für die sportliche Zukunft aufgezeigt habe, habe sich Vogt für einen Wechsel nach Deutschland entschieden, schreibt der Klub in der Mitteilung.

Alessandro Vogt erobert die Fussball-Schweiz im Sturm – so tickt der Shootingstar

Der 21-jährige Vogt stiess im Januar 2023 zum Nachwuchs des FCSG. Nachdem er im Sommer 2025 die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvieren durfte, unterschrieb er sogleich seinen ersten Profivertrag. In seiner ersten Saison auf höchster Stufe erzielte der Stürmer in 32 Pflichtspielen 16 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. (abu)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Afrikas Fussballer des Jahres seit 1993
1 / 22
Afrikas Fussballer des Jahres seit 1993
1993: Rashidi Yekini (Nigeria).
quelle: keystone / keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Moser sammelt bei 15-Tore-Spektakel drei Skorerpunkte – Tampa verliert trotzdem
Janis Moser: 1 Tor, 2 Assists, 3 Schüsse, 2 Checks, TOI: 26:17
Zur Story