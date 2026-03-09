Shootingstar Alessandro Vogt verlässt St.Gallen. Bild: keystone

Jetzt ist es fix: Alessandro Vogt verlässt den FCSG im Sommer Richtung Bundesliga

Die Spatzen pfiffen es längst von den Dächern, doch nun ist es auch offiziell bestätigt: Shootingstar Alessandro Vogt verlässt den FC St.Gallen im kommenden Sommer und wird in die Bundesliga wechseln. Die der Ostschweizer Klub bestätigt, wird er der 21-Jährige sich dann der TSG Hoffenheim anschliessen.

Trotz der Perspektive, die der FCSG seinem Eigengewächs für die sportliche Zukunft aufgezeigt habe, habe sich Vogt für einen Wechsel nach Deutschland entschieden, schreibt der Klub in der Mitteilung.

Der 21-jährige Vogt stiess im Januar 2023 zum Nachwuchs des FCSG. Nachdem er im Sommer 2025 die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvieren durfte, unterschrieb er sogleich seinen ersten Profivertrag. In seiner ersten Saison auf höchster Stufe erzielte der Stürmer in 32 Pflichtspielen 16 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. (abu)