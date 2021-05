GC-Fans werden bei Aufstiegsfeier von FCZ-Anhängern attackiert

GC feiert den Aufstieg mit Pyros und Champagner – und Sky Sun gibt ein kühnes Versprechen

Ein 2:1-Minisieg gegen Kriens reicht den Grasshoppers, um wieder zur Schweizer Elite zu gehören. Präsident Sky Sun gibt ein kühnes Versprechen. Die Fans feiern derweil draussen vor dem Letzigrund mit Raketen und Gesängen.

Um 21:55 Uhr fällt alle Last von den GC-Schultern. Nach zwei Jahren in der Challenge League ist der Aufstieg in die Super League Tatsache. Der 2:1-Minisieg gegen Kriens reicht für Rang 1. Draussen vor dem Stadion Letzigrund haben sich etwa 1000 Fans versammelt. Schon während des ganzen Abends zünden sie Feuerwerk. Nun legen sie noch einmal einige Schippen drauf. Es ist eine Feier, als hätte es Corona nie gegeben.

Auf dem Rasen umarmen sich die GC-Spieler, jubeln zumindest einige Momente lang …