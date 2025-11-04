Der SFV-Präsident Peter Knäbel und Frauenfussballdirektorin Marion Daube flankieren den neuen Nationalcoach: Rafel Navarro. Bild: sfv

Der Sundhage-Nachfolger ist gefunden: Barça-Assistent übernimmt die Nati

Rafel Navarro ist der neue Trainer des Schweizer Nationalteams der Frauen. Der 39-jährige Katalane kommt vom FC Barcelona, wo er die letzten sechs Jahre als Assistent tätig war und somit bereits mit den Nati-Stars Sydney Schertenleib und Ana-Maria Crnogorcevic zusammengearbeitet hat. Navarro unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Am Montag hatte der Schweizerische Fussballverband mitgeteilt, dass der Ende Jahr auslaufende Vertrag von Nationaltrainerin Pia Sundhage nicht verlängert und sofort aufgelöst wurde. Nun wurde bereits der Nachfolger bekannt gegeben.

«Mit Rafel Navarro gewinnen wir einen Trainer mit grosser internationaler Erfahrung und einem klaren Verständnis für moderne Spielentwicklung und Innovation», freut sich SFV-Präsident Peter Knäbel. Navarro habe klar zu verstehen gegeben, dass er «dem Schweizer Fussball in den nächsten Jahren neue, prägende und nachhaltige Inhalte geben wird».

Auch Marion Daube, Direktorin des Frauenfussballs, zeigte sich sehr glücklich mit dem neuen Trainer: «Rafel bringt nicht nur grosses Fachwissen, sondern auch eine klare Leidenschaft für die Arbeit mit Spielerinnen und Trainerinnen, mit. Seine Art, Menschen zu fördern und Teams zu formen, passt perfekt zu unserer Vision, den Schweizer Frauenfussball als Einheit wachsen zu lassen.» Der 39-jährige Katalane solle deshalb mehr und direkter in die Nachwuchsarbeit integriert werden.

Navarro selbst sieht grosses Potenzial in der Schweiz und erklärt: «Mein Ziel ist es, dieses Potenzial gemeinsam mit den Spielerinnen und Staff-Mitgliedern Schritt für Schritt weiter zu entfalten.»

Bereits in den letzten beiden Länderspielen des Jahres Ende November und Anfang Dezember wird Navarro das Team betreuen, bevor im Februar dann die Qualifikation für die WM 2027 mit den Gegnern Nordirland, Türkei und Malta beginnt.

Sundhage hatte die Nati im Januar 2024 übernommen, nach vielen erfolgreichen Freundschaftsspielen erfolgte in diesem Jahr mit der Nations League dann die Pflichtspielpremiere. Nach sechs Spielen resultierten aber nur zwei Punkte und der Abstieg aus Liga A, der auch für die WM-Qualifikation im nächsten Jahr schwerwiegende Konsequenzen hat. An der EM gelang Sundhage mit der Nati nicht nur der Einzug in den Viertelfinal, sondern auch, eine Euphorie im ganzen Land zu entfachen.

Dennoch blieb in der Folge lange unklar, ob Sundhage auch über 2025 hinaus Nationaltrainerin der Schweiz bleibt. Nun wurde der Vertrag der 65-jährigen Schwedin vorzeitig aufgelöst.

Die Pressekonferenz im Livestream. Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS