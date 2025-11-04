sonnig12°
Schweizer Frauen-Nati hat neuen Trainer: Rafel Navarro kommt von Barça

Rafel Navarro mit Peter Knäbel und Marion Daube
Der SFV-Präsident Peter Knäbel und Frauenfussballdirektorin Marion Daube flankieren den neuen Nationalcoach: Rafel Navarro.Bild: sfv

Der Sundhage-Nachfolger ist gefunden: Barça-Assistent übernimmt die Nati

04.11.2025, 15:0504.11.2025, 15:40

Rafel Navarro ist der neue Trainer des Schweizer Nationalteams der Frauen. Der 39-jährige Katalane kommt vom FC Barcelona, wo er die letzten sechs Jahre als Assistent tätig war und somit bereits mit den Nati-Stars Sydney Schertenleib und Ana-Maria Crnogorcevic zusammengearbeitet hat. Navarro unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Am Montag hatte der Schweizerische Fussballverband mitgeteilt, dass der Ende Jahr auslaufende Vertrag von Nationaltrainerin Pia Sundhage nicht verlängert und sofort aufgelöst wurde. Nun wurde bereits der Nachfolger bekannt gegeben.

«Mit Rafel Navarro gewinnen wir einen Trainer mit grosser internationaler Erfahrung und einem klaren Verständnis für moderne Spielentwicklung und Innovation», freut sich SFV-Präsident Peter Knäbel. Navarro habe klar zu verstehen gegeben, dass er «dem Schweizer Fussball in den nächsten Jahren neue, prägende und nachhaltige Inhalte geben wird».

Gewann dreimal die Champions League: Das ist der neue Nationaltrainer Rafel Navarro

Auch Marion Daube, Direktorin des Frauenfussballs, zeigte sich sehr glücklich mit dem neuen Trainer: «Rafel bringt nicht nur grosses Fachwissen, sondern auch eine klare Leidenschaft für die Arbeit mit Spielerinnen und Trainerinnen, mit. Seine Art, Menschen zu fördern und Teams zu formen, passt perfekt zu unserer Vision, den Schweizer Frauenfussball als Einheit wachsen zu lassen.» Der 39-jährige Katalane solle deshalb mehr und direkter in die Nachwuchsarbeit integriert werden.

Navarro selbst sieht grosses Potenzial in der Schweiz und erklärt: «Mein Ziel ist es, dieses Potenzial gemeinsam mit den Spielerinnen und Staff-Mitgliedern Schritt für Schritt weiter zu entfalten.»

Bereits in den letzten beiden Länderspielen des Jahres Ende November und Anfang Dezember wird Navarro das Team betreuen, bevor im Februar dann die Qualifikation für die WM 2027 mit den Gegnern Nordirland, Türkei und Malta beginnt.

Die Nati kennt ihre WM-Quali-Gegner – selbst mit nur Siegen ist sie nicht sicher dabei

Sundhage hatte die Nati im Januar 2024 übernommen, nach vielen erfolgreichen Freundschaftsspielen erfolgte in diesem Jahr mit der Nations League dann die Pflichtspielpremiere. Nach sechs Spielen resultierten aber nur zwei Punkte und der Abstieg aus Liga A, der auch für die WM-Qualifikation im nächsten Jahr schwerwiegende Konsequenzen hat. An der EM gelang Sundhage mit der Nati nicht nur der Einzug in den Viertelfinal, sondern auch, eine Euphorie im ganzen Land zu entfachen.

Dennoch blieb in der Folge lange unklar, ob Sundhage auch über 2025 hinaus Nationaltrainerin der Schweiz bleibt. Nun wurde der Vertrag der 65-jährigen Schwedin vorzeitig aufgelöst.

Heute ab 16 Uhr informiert der Verband über den Entscheid. Hier bist du im Liveticker und im Stream mit dabei.

Die Pressekonferenz im Livestream.Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS
Eine Analyse zum Ende Sundhages bei der Nati:
Analyse
Vom Sommermärchen zur kalten Trennung – dieses Ende hat Pia Sundhage nicht verdient
Die Zeit von Sundhage bei der Nati
Pia Sundhage übernahm die Schweiz im Januar 2024 und stand in insgesamt 25 Spielen an der Seitenlinie. Nach vielen guten Freundschaftsspielen folgten ab Februar dieses Jahres in der Nations League dann die ersten Pflichtspiele. Bis Juni traf die Nati je zweimal auf Frankreich, Norwegen und Island, am Ende resultierten vier Niederlagen und zwei Unentschieden gegen Island und somit der Abstieg in Liga B. Dies hat auch schwerwiegende Konsequenzen für die WM-Qualifikation.

An der Heim-EM entfachte die Schweiz unter Sundhage aber eine grosse Euphorie, dank eines Siegs gegen Island und einem Unentschieden gegen Finnland erreichte die Schweiz den Viertelfinal, wo sie Spanien 0:2 unterlag. Nach dem Turnier absolvierte die Nati seither nur zwei Freundschaftsspiele, die sie gegen Kanada (1:0) und in Schottland (4:3) gewann. Es waren die letzten Auftritte von Sundhage als Nati-Trainerin.
Herzlich Willkommen!
Der Schweizerische Fussballverband hat sich entschieden, den Ende Jahr auslaufenden Vertrag von Pia Sundhage nicht zu verlängern. Dies teilte der Verband am gestrigen Montagabend mit. Heute ab 16 Uhr informiert der SFV in einer Pressekonferenz über den Entscheid und die Nachfolgeregelung.
Pia Sundhage bleibt nicht länger Trainerin der Schweizer Frauen-Nati
Analyse
Vom Sommermärchen zur kalten Trennung – dieses Ende hat Pia Sundhage nicht verdient
Mehr Sport:
Themen
Die Rekordspielerinnen der Schweizer Nationalmannschaft
1 / 21
Die Rekordspielerinnen der Schweizer Nationalmannschaft

1972 trug die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Frankreich ihr erstes Spiel aus. Diese Akteurinnen liefen 70 Mal oder öfter für die Schweiz auf. [Stand: 28. Juli 2025]
quelle: keystone / salvatore di nolfi
«Kröten-lecken» verbreitet sich auf Social Media – das steckt dahinter
Video: watson
3. November 2002: Das Schweizer Fernsehen hat eine der besten Ideen in seiner Geschichte. Es nimmt Thuns Trainer Hanspeter Latour während der NLA-Partie gegen Servette auf – und macht ihn so auf einen Schlag zur Kultfigur.
