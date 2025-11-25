bedeckt
Everton-Routinier fliegt vom Platz – wegen Ohrfeige gegen Teamkollegen

epa12546750 Idrissa Gueye (L) slaps Michael Keane of Everton (R) in the face during the English Premier League match between Manchester United and Everton FC in Manchester, Britain, 24 November 2025. ...
Idrissa Gueye und Teamkollege Michael Keane gerieten aneinander.Bild: keystone

Das Montagsspiel der Premier League zwischen Manchester United und Everton bot ein kurioses Highlight.
25.11.2025, 04:3725.11.2025, 04:39

Der Senegalese Idrissa Gueye sah in der 13. Minute die Rote Karte – nach einer Tätlichkeit gegen einen seiner Mitspieler.

Video: watson/X

Der 36-jährige Routinier Gueye wurde nach einem Ballverlust seiner Mannschaft in der Nähe des eigenen Strafraums wütend, legte sich mit Verteidiger Michael Keane an und geigte diesem die Meinung.

Die beiden Teamkollegen lieferten sich dann ein Gerangel, das der Schiedsrichter mit dem Platzverweis gegen Gueye beendete. Der Entscheid war umstritten und sorgt auf Social Media für Diskussionen: Zwar staucht Gueye seinen Teamkollegen zusammen, doch es war Keane, der zuerst handgreiflich wurde. Worauf Gueye sich zur Ohrfeige hinreissen liess.

Nach dem Platzverweis musste der entnervte Gueye, der über 100 Länderspiele bestritten hat, von zwei anderen Teamkollegen recht energisch vom Platz geleitet werden.

Auch bemerkenswert: Everton, dessen Captain Seamus Coleman kurz vor dem Zwischenfall mit Gueye wegen einer Verletzung ausgewechselt werden musste, gewann im Old Trafford mit 1:0. Kiernan Dewsbury-Hall traf in der 29. Minute zum Sieg. (sda/con)

