Sport

Fussball

UEFA macht Druck auf Gast-Nationen: «EM-Spiele ohne Fans sind vom Tisch»



Bild: keystone

UEFA macht Druck auf Gast-Nationen: «EM-Spiele ohne Fans sind vom Tisch»

UEFA-Boss Aleksander Ceferin setzt die Gastgeberstädte der EURO 2020 im Sommer unter Druck. Spiele ohne Zuschauer schliesst er kategorisch aus.

Trotz der Corona-Pandemie will die UEFA die Fussball-EM im kommenden Sommer wie ursprünglich geplant in zwölf Ländern abhalten. Und zwar nicht vor leeren Rängen, sondern mit Publikum in den Stadien. Wie UEFA-Boss Aleksander Ceferin gegenüber dem britischen TV-Sender «Sky» bestätigt, müssen alle EM-Austragungsorte garantieren, dass sie Zuschauern den Zutritt zum Stadion gewähren. Andernfalls werden sie vom Turnier ausgeschlossen.

"Die Option, dass irgendein Spiel der EM ohne Fans ausgetragen wird, ist vom Tisch", äußerte Ceferin am Dienstag dem 16.03.2021.



Glaubt ihr an eine EM mit Fans? 🧐👇#skysport pic.twitter.com/uFx1D0AXJr — Sky Sport (@SkySportDE) March 17, 2021

«Jede gastgebende Stadt muss garantieren, dass Fans zu den Spielen dürfen. Die Option, dass irgendein Spiel ohne Fans ausgetragen wird, ist vom Tisch», erklärte der Präsident des europäischen Fussballverbands. Wie viele Fans zugelassen werden sollen, lässt die UEFA noch offen und schiebt die Verantwortung ab. Bis zum 7. April verlangt Ceferin von den 12 EM-Austragungsorten ein Zuschauerkonzept. Sollte vor dieser Deadline kein solches bei der UEFA eintreffen, werden die Gastgeberstädte am 20. April von der Liste gestrichen.

Das sind die 12 Stadien der Fussball-EM 2020:

Für die deutsche EM-Stadt München könnten Zuschauer im Stadion aufgrund der Corona-Bestimmungen schwierig werden. Derzeit arbeitet die bayerische Landeshauptstadt an einem Konzept für die Zulassung von Fans im Stadion. Bei Bundesligaspielen ist das derzeit nicht erlaubt. Die letztendliche Entscheidung liegt beim zuständigen Gesundheitsamt.

«Die ideale Variante ist, in allen zwölf Ländern zu spielen», sagt Ceferin und gibt gleichzeitig zu bedenken. «Aber es ist möglich, dass das Turnier in zehn oder elf Ländern gespielt wird, wenn einige Länder die Bedingungen nicht erfüllen.» Die EM wird vom 11. Juni bis zum 11. Juli in insgesamt elf europäischen Städten ausgetragen. Die Schweizer trifft in der Vorrunde in Rom und Baku auf Italien, Wales und die Türkei. (pre)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Rekordspieler der Schweizer Nati Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter