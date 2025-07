Gianni Infantino und die FIFA beziehen ein Büro im Trump-Tower. Bild: keystone

FIFA bezieht Büro im Trump Tower: Infantino bedankt sich bei «grossem Fussballfan» Trump

Ein Jahr vor der WM 2026 bezieht die Fifa ein Büro im Trump-Tower in New York. Präsident Infantino bedankt sich bei Donald Trump – und nennt dafür einen klaren Grund.

Ein knappes Jahr vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 richtet sich der Weltfussballverband FIFA in einem der bekanntesten Gebäude New Yorks ein neues Büro ein. FIFA-Präsident Gianni Infantino kündigte am Dienstag an, dass die Organisation künftig auch im Trump-Tower vertreten sein wird.

Infantino nutzte die Ankündigung zudem für ein Dankeschön an den US-Präsidenten Donald Trump. Dieser sei, so der FIFA-Chef, «ein grosser Fussballfan».

Nach Angaben des Sport-Informations-Dienstes (SID) erklärte Infantino: «Die FIFA ist eine globale Organisation, und um global zu sein, musst du auch lokal sein, du musst überall sein, also müssen wir auch in New York sein.» Bereits zuvor hatte die FIFA einen Standort in Miami im US-Bundesstaat Florida eröffnet.

Im Trump Tower in New York wird sich die FIFA einrichten. Bild: keystone

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Blick der Fussballwelt zunehmend auf Nordamerika richtet. In East Rutherford bei New York werden ab Dienstag die Halbfinals und das Finale der Klub-WM ausgetragen. Die Weltmeisterschaft 2026 wird vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA stattfinden.

