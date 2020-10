Sport

Fussball

Champions League: Moratas «Phantom-Hattrick» und 6 weitere Highlights



bild: screenshot

Moratas «Phantom-Hattrick» – und 6 weitere Dinge, die in der Champions League auffielen

Morata dreifaches VAR-Drama

Ein Hattrick in einem Champions-League-Spiel – davon träumt so ziemlich jeder Stürmer. Für Juve-Stürmer Alvaro Morata wurden seine drei Tore gegen den FC Barcelona aber zum Albtraum. Denn keines davon zählte. Jedes Mal stand der 28-jährige Spanier einen Tick zu nah am Tor und damit im Abseits, wie der VAR in allen drei Fällen offebarte.

Morata war der Verzweiflung nah. Nach seinem dritten Abseitstreffer schaute der zweifache Champions-League-Sieger mit Real Madrid zunächst lange zum Linienrichter und zum niederländischen Schiedsrichter Danny Makkelie. «Na, zählt es jetzt», schien Morata zu fragen. Der Unparteiische konnte sich wenig später ein kleines Lächeln auf den Stockzähnen nicht verkneifen, als ihm der VAR mitteilte, dass Morata erneut im Abseits stand. Der Spanier hingegen fand es weniger lustig, denn jedesmal war es ziemlich knapp.

Der Abseits-Beweis: bild: screenhot

bild: screenshot

bild: screenshot

Wer nun denkt, einen «Phantom-Hattrick» (Bild) eines einzigen Spielers hätte es in der Geschichte des Fussballs noch nie gegeben, der irrt. Das gleiche Schicksal wie Morata widerfuhr 2019 Stuttgart-Stürmer Mario Gomez. Damals traf der mittlerweile zurückgetretene VfB-Torjäger gegen den SV Sandhausen ebenfalls dreimal, doch auch ihm wurden alle drei Tore vom Video-Referee aberkannt.

Barça vorerst Tausch-Sieger

Vor dieser Saison kam es zwischen Juventus Turin und dem FC Barcelona zu einem spektakulären Spielertausch. Die beiden Mittelfeldspieler Arthur und Miralem Pjanic tauschten den Klub. Barça verkaufte Arthur für 72 Millionen Euro an den italienischen Serienmeister und sicherte sich im Gegenzug für 65 Millionen Euro die Dienste von Miralem Pjanic.

Die Barça-Fans konnten es nicht fassen und fragten sich: Ein 23-jähriges «Supertalent» für einen 30-Jährigen, der längst über seinem Zenit zu sein scheint? Wieso? Die Antwort erhielten sie gestern Abend. Während der noch nicht richtig angekommene Arthur bei Juve erst nach 83 Minuten eingewechselt wurde und keine Akzente mehr setzen konnte, zog Pjanic im defensiven Barça-Mittelfeld zusammen mit Frenkie de Jong magistral die Fäden. Nur Messi war bei Barça häufiger am Ball, mit 12,32 Kilometer war der Bosnier zudem der lauffreudigste aller Spieler.

Bild: www.imago-images.de

Ronaldos Bullshit

Nicht mittun durfte gestern beim Spiel des Abends Cristiano Ronaldo, weil er vor dem Spiel erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Der portugiesische Sender «TV1» berichtete gester, der fünfmalige Weltfussballer habe inzwischen bereits 18 Tests absolviert und sei jedes Mal positiv gewesen. Kein Wunder sitzt der Frust tief. Auf Instagram schrieb der 35-jährige Portugiese vor dem Spiel, dass er sich «gut und gesund» fühle. Den standardmässigen PCR-Test bezeichnete er wenig später in einem Kommentar als «Bullshit».

bild: screenshot instagram

Den Spass lässt sich CR7 in der Quarantäne deswegen aber nicht verderben. Im Juve-Trikot absolvierte er am Nachmittag auf dem Laufband eine kurze Trainingseinheit – sein Abgang blieb dann ganz Ronaldo-like ...

Der Aufgalopp der 17-Jährigen

«Jugend, bitte übernehmen!» So oder so ähnlich lautet derzeit die Parole in der Champions League. Marcus Rashford, Kai Havertz, Jadon Sancho und Erling Haaland sind zwar nur knapp über 20 Jahre alt, aber den Fussball-Fans dieser Welt längst ein Begriff. Doch bereits drückt die noch jüngere Generation nach. Gleich vier 17-Jährige drückten dem gestrigen Spieltag zumindest teilweise ihren Stempel auf.

Pedri (FC Barcelona): Der spanische U21-Nationalspieler kam im Sommer für 5 Millionen Euro von Las Palmas zu Barça und wurde gegen Juve zum dritten Mal in Serie von Beginn an aufs Feld geschickt. Auf dem linken Flügel machte er seine Sache hervorragend und harmonierte vor allem mit Messi bestens.

Bild: keystone

Ansu Fati (FC Barcelona) : Das zweite Barça-Supertalent wurde in der 66. Minute für Ousmane Dembélé eingewechselt und holte den Penalty zum 2:0 raus. Tief in der Nachspielzeit vergab er dann noch das sichere 3:0, als er statt selbst zu schiessen für Martin Braithwaite ablegen wollte .

: Das zweite Barça-Supertalent wurde in der 66. Minute für Ousmane Dembélé eingewechselt und holte den Penalty zum 2:0 raus. Tief in der Nachspielzeit vergab er dann noch das sichere 3:0, als er statt selbst zu schiessen für Martin Braithwaite ablegen wollte . Giovanni Reyna (Borussia Dortmund): Unter Lucien Favre ist der US-Boy in dieser Saison eigentlich immer gesetzt. Im offensiven Mittelfeld sorgt er mit seinem Tempo und seiner Ballsicherheit immer wieder für Überraschungsmomente. Auch gestern bei Dortmunds 2:0 gegen Zenit St.Petersburg.

Unter Lucien Favre ist der US-Boy in dieser Saison eigentlich immer gesetzt. Im offensiven Mittelfeld sorgt er mit seinem Tempo und seiner Ballsicherheit immer wieder für Überraschungsmomente. Auch gestern bei Dortmunds 2:0 gegen Zenit St.Petersburg. Jude Bellingham (Borussia Dortmund): Kam gegen Zenit in der 84. Minute für Reyna ins Spiel und fügte sich nahtlos in die Mannschaft ein. In der Nachspielzeit bereitete er das 2:0 durch Haaland per Kopf mustergültig vor.

Fussballtrainer, kein Model

RB Leipzig ging gestern gegen Manchester United gleich mit 0:5 unter. So chancenlos wie das Resultat klingt, waren die Deutschen aber nicht. Dennoch war das auffälligste bei den Gästen das Sakko von Julian Nagelsmann. Auf eine Frage nach dem Spiel zu seinem Mode-Geschmack reagierte der RB-Trainer aber ziemlich gereizt. «Ihr Sakko wird nicht als Glücksjacke in den Kleiderschrank wandern, oder?», fragte ein Sky-Reporter. Nagelsmann, der schon beim Champions-League-Finalturnier im Sommer immer wieder mit besonderen Anzügen auffiel, entgegnete nur:

«Reden wir nicht so viel über meine Klamotten. Ich ziehe an, was mir gefällt. Ich bin Fussballtrainer, kein Model.»

Bild: keystone

Navas macht den Neuer

Viel zu tun hatte PSG-Goalie Keylor Navas beim 2:0 gegen Basaksehir Istanbul nicht. Zwar gaben die Türken 16 Schüsse ab, davon kamen aber nur vier auf das Tor des Costa-Ricaners. Wohl etwas gelangweilt spürte Navas kurz vor Schluss offenbar den Manuel Neuer in sich.

Anders ist sein Ausflug in der 84. Minute nicht zu erklären. Der PSG-Keeper erlief sich im eigenen Sechzehner einen Ball und spazierte danach noch munter der Seitenlinie entlang, eher er das Spielgerät zu Moise Kean weitergab und sich zurück in Kasten aufmachte.

Kean blüht wieder auf

Apropos Moise Kean: Das ehemalige Juve-Supertalent wurde in Everton in der letzten Saison ja als Fehleinkauf abgestempelt und im Sommer deshalb an PSG ausgeliehen. In Paris scheint der 20-jährige Italiener nun aber endlich aufzublühen. Von Trainer Thomas Tuchel kriegt der Mittelstürmer endlich das nötige Vertrauen und Kean zahlt dieses sogleich zurück.

Gegen Basaksehir schoss er beide Treffer zum 2:0-Sieg. Zuvor hatte er schon in der Ligue 1 beim 4:0 gegen Dijon doppelt getroffen. Und nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Neymar könnte Kean auch in den kommenden Spielen zu viel Spielzeit kommen.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen Diese 10 Mannschafts-Typen kennst du, leider! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter

0 Kommentare Zum Login Dein Kommentar 0 / 600 Hier gehts zu den Kommentarregeln