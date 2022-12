Kylian Mbappé ist bisher wahrscheinlich der beste Spieler der WM. Bild: keystone

Warum Mbappé mit diesem Foto für Aufsehen sorgt

Jannik Sauer / watson.de

Titelfavorit Frankreich ist den hohen Erwartungen bislang mehr als gerecht geworden. Im WM-Achtelfinal besiegte die «Equipe Tricolore» Polen 3:1. Mal wieder ragte dabei Stürmerstar Kylian Mbappé heraus. Der 23-Jährige schoss seine WM-Treffer vier und fünf und steht damit an der Spitze der Torschützenliste.

Nach der Partie wurde Mbappé zum Spieler des Spiels gekürt. Beim obligatorischen Posieren mit der Trophäe fiel der Superstar von Paris Saint-Germain aber mit einer ungewöhnlichen Aktion auf. Mbappé präsentierte den Pokal anders als alle anderen Spieler, die bisher zum «Man of the Match» gekürt wurden.

Pokal «verkehrt» in der Hand

Ob Lionel Messi, Harry Kane oder Granit Xhaka – bei allen konnte man auf den Bildern klar und deutlich den Schriftzug von Trophäensponsor Budweiser sehen. Nicht so bei Mbappé: Er drehte den Pokal so, dass der Name der Biermarke nicht zu lesen war.

Dass das wahrscheinlich kein Versehen war, zeigt die Vergangenheit. Schon bei Frankreichs Siegen gegen Australien und Dänemark bekam Mbappé die «Spieler des Spiels»-Auszeichnung verliehen. Jedes Mal drehte er die Budweiser-Trophäe so, dass der Schriftzug nicht zu sehen war.

Der Hintergrund der Aktion ist Mbappés angekündigter Werbe-Boykott für bestimmte Unternehmen. Schon vor der WM liess er ein Fotoshooting mit der französischen Nationalmannschaft sausen, weil er verhindern wollte, dass Bilder von ihm für Sportwetten- und Fast-Food-Werbung genutzt werden. Auch für die Biermarke Budweiser will Mbappé nicht werben, weil er das für nicht vereinbar mit seiner Vorbildfunktion für Kinder hält.

Mbappé gibt auch keine Pressekonferenzen

Es sind jedoch nicht nur Werbepartner der WM, die der Flügelstürmer boykottiert. Auch Pressekonferenzen gibt er bei diesem Turnier nicht. Als «Man of the Match» müsste er das eigentlich, trotzdem hat sich Mbappé bisher immer geweigert. Die anfallenden Geldstrafen zahlt der französische Fussballverband.

Die Weigerung, sich den Fragen der Presse zu stellen, hängt vermutlich mit den Spekulationen um seine Vereinszukunft zusammen. Immer wieder wird Mbappé nachgesagt, bei PSG unzufrieden zu sein. Für unter anderem «Bild» liegt deshalb der Schluss nahe, dass er ungemütlichen Fragen aus dem Weg gehen möchte.