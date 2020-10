Sport

Fussball

Liverpool schlägt Sheffield knapp – West Hams Michail Antonio mit Traumtor



Bild: keystone

Liverpool schlägt Sheffield knapp – West Hams Michail Antonio mit Traumtor gegen ManCity

Liverpoool – Sheffield 2:1

Der FC Liverpool schliesst zu Everton an die Tabellenspitze auf. Beim 2:1-Sieg gegen Sheffield United mussten die Reds aber erst mal einen Rückstand aufholen. Nach einem unnötigen Foul von Fabinho, der Virgeil van Dijk erneut als Innenverteidiger ersetzte, gab es Elfmeter, den Sander Berge souverän verwandelte. Kurz vor der Pause traf Roberto Firmino per Nachschuss nach einem abgewehrten Kopfball von Sadio Mané zum Ausgleich.

Liverpool rannte weiter an und wurde durch Neuverpflichtung Diogo Jota belohnt. Der Portugiese traf nach butterweicher Flanke von Mané zum Sieg. Xherdan Shaqiri sass 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Liverpool - Southampton 2:1 (0:1)

Tore: 13. Berge (Foulpenalty) 0:1. 41. Firmino 1:1. 64. Jota 2:1. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz).

West Ham – ManCity 1:1

Was für eine Kiste von Michail Antonio! Der Stürmer von West Ham United schockt Manchester City in der 18. Spielminute mit einer akrobatischen Einlage. City hat in der Folge zwar viel mehr vom Spiel, zu mehr als dem Ausgleich durch Phil Foden reicht es dem Team von Pep Guardiola allerdings nicht. In der Schlussphase sündigte Raheem Sterling doppelt und auch Riyad Mahrez vergab den Sieg in letzter Minute.

Damit steckt das Starensemble von Mancehster City mit zwei Siegen aus fünf Spielen weiter im Mittelfeld der Tabelle fest.

West Ham United - Manchester City 1:1 (1:0)

Tore: 18. Antonio 1:0. 51. Foden 1:1.

ManUnited – Chelsea 0:0

Im Schlagerspiel des Tages trennten sich Manchester United und Chelsea im Old Trafford torlos. Beim Heimteam gab Edinson Cavani als Joker sein Debüt, bei Chelsea hütete zum ersten Mal Edouard Mendy das Tor. Mit einer starken Parade verhinderte der Senegalese in der Nachspielzeit prompt den entscheidenden Gegentreffer durch Marcus Rashford. Mendy soll bei Chelsea Kepa vergessen machen. Der Spanier, der unter Ex-Trainer Maurizio Sarri einst seine Auswechslung verweigert hatte, ist bei Sarris Nachfolger Frank Lampard nach mehreren Patzern in Ungnade gefallen.

(zap)

Die Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Rekordtorschützen der Premier League (Stand: 22.05.2019) Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter

0 Kommentare Zum Login Dein Kommentar 0 / 600 Hier gehts zu den Kommentarregeln